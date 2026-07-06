Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній, пояснивши, що рейтинг Зеленського справді ситуативно зростає. Можемо згадати, яким високим він був після його візиту до Білого дому у лютому 2025 року й суперечки з Дональдом Трампом.

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Чи балотуватиметься Зеленський на ймовірних виборах?

За словами політтехнолога, такий стан справ є ситуативним і кардинально не впливає на рейтинг. Варто пам'ятати, що чимало опитувань не є правдивими, їх роблять на замовлення певних кандидатів. Тому зараз опиратися на соціологію складно.

Я впевнений, що Зеленський балотуватиметься на посаду президента. Тут треба розуміти психологію. Адже Володимир Зеленський творив державу, він не зможе психологічно відмовитися від рішення балотуватися,

– підкреслив Юрій Подорожній.

Для нього найскладніший період настане тоді, коли розпочнуться перемовини. Зрозуміло, що будь-який перемовний процес передбачає поступки. Так само рейтинги падатимуть і в очільника Кремля, якщо він піде на угоду.

Отже, зараз ситуативно рейтинг може падати або зростати, але це не кардинальні й остаточні зміни. Колись схожа ситуація була з Валерієм Залужним. Сьогодні він активно не з'являється в інформаційному просторі, не здійснює медійних дій, відповідно про нього не говорять ЗМІ. Все це позначається на рейтингу.

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"Ми зможемо чітко оцінити ситуацію, коли відбудуться вибори. Саме вони точно скажуть, хто на якому місці рейтингової таблиці перебуває", – підсумував політтехнолог.

До слова, Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні Україна працює над тим, що забезпечити швидке та справедливе завершення війни. Це стало головною темою його розмови з Дональдом Трампом 4 липня. Український президент наголосив, що рішучість Америки матиме вирішальне значення у мирному процесі.