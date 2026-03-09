Подают Путину сигнал: почему в России объявили о значительном падении его рейтинга
Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса, которые показали, что рейтинг доверия Владимиру Путину упал до рекордно низкой отметки с начала полномасштабного вторжения. Только 32,1% опрошенных россиян упомянули главу Кремля как человека, которому бы они доверили бы решение важных государственных вопросов.
В то же время по результатам закрытого опроса в России, где люди должны были оценить уровень доверия к конкретному политику, Путин получил показатель 77,5% голосов. Политолог и социолог Игорь Эйдман в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему различные опросы демонстрируют существенную разницу по количеству россиян, которые доверяют главе Кремля.
Почему именно сейчас обнародовали низкий рейтинг доверия Путину?
Эйдман отметил, что важно не то, как в целом отвечали тех, кого опрашивали, а важно, почему именно сейчас были "нарисованы" такие результаты.
Есть два варианта, по словам социолога, как выяснить рейтинг или доверия, или отношение людей к, например, президента или какого-то политика:
- закрытый опрос, когда в анкетах заранее вписана фамилия, например, Владимира Путина, и человек должен ответить, доверят ли конкретно ему. Конечно подавляющее большинство россиян ответит, что, безусловно доверяет;
- открытый опрос, когда человек в анкете должен сам вписать фамилию политика, которому доверяет.
Тогда россиянин может не догадаться, что нужно обозначить фамилию Путина, иначе его не правильно поймут. Поэтому результаты опросов очень сильно отличаются,
– подчеркнул он.
Соответственно, когда дают анкету с уже готовыми и вариантами ответов, тогда у Путина появляется рейтинг доверия почти 77,5%. А результаты другого варианта анкеты, по мнению политолога, демонстрируют, гораздо более низкий результат.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее также обнародовал такой же опрос с низкими рейтингами Путина, и тогда ему прилетело от администрации президента. ВЦИОМ перестал показывать опрос, где человек должен был сам вписать фамилию любого политика, которому доверяет, а не подтвердить, что доверяет именно Путину,
– отметил он.
Эйдман ответил, почему сейчас вдруг появились результаты этого опроса, которые показывают увеличение количества россиян, поддерживающих переговоры по окончанию войны в Украине.
Это отражает даже не столько общественное мнение, сколько мнение большинства российской правящей верхушки. ВЦИОМ – это государственная организация, которая абсолютно зависима и ориентирована на администрацию президента и непосредственно на Сергея Кириенко (первый заместитель руководителя администрации Путина – 24 Канал) и его людей,
– отметил Игорь Эйдман.
Люди типа Кириенко и большая часть российского руководства, по мнению политолога, очень хотели бы, чтобы Путин пошел бы на условия Дональда Трампа и заморозил бы войну в Украине.
"А российские элиты стали бы жить, как раньше, – воровать в России и кутить по всему миру, вкладывать средства на Западе, вернутся к своим яхтам, особнякам. Они об этом мечтают. И для этого был подходящий момент, когда Трамп устроил эпопею с переговорами и с требованием о заморозке войны", – отметил социолог.
Обратите внимание! В России также значительно выросла численность людей, которые поддерживают проведение мирных переговоров с Украиной. Как отмечает "Левада-центр", за последний месяц этот показатель вырос и достиг максимального значения. За мирные переговоры выступают 67% опрошенных. В то же время уменьшилась доля тех, кто поддерживает продолжение боевых действий – этот показатель упал до 24%.
Однако Путин, по мнению Эйдмана, отверг бы эти условия, и российские элиты через ВЦИОМ подают ему сигнал. Мол, российское население уже тогда не доверяет и война уже всем надоела, поэтому лучше ее прекратить. Без сигнала из администрации президента ВЦИОМ точно бы не решился публиковать такие данные.
Что известно о дальнейшем ходе мирных переговоров?
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отметил 6 марта, что в ближайшее время ожидается дополнительный прогресс в мирных переговорах.
В то же время политолог Вадим Денисенко считает, что несмотря на то, что переговорный процесс зашел в тупик, определенного прогресса в нем все же удалось достичь. Однако в ближайшее время может измениться его формат. К нему, вероятно, могут присоединиться страны Европы и Китай.
Также определенные российские политики резко высказались относительно операции США против Ирана. В частности заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разнес Трампа за проведение миротворческих инициатив одновременно с военными операциями против Ирана. Россияне, вероятно, могут использовать критику США как "ненадежного" партнера по переговорам, чтобы снять с себя ответственность, если переговоры по войне в Украине будут неудачными.