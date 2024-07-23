Камала Харрис опередила Трампа в первом опросе

Вице-президент США Камала Харрис опередила Дональда Трампа в общенациональном опросе. Она обошла республиканца на два процентных пункта.

Это произошло после решения Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию, которое он озвучил 21 июля. Демократы переживали, что если он будет участвовать в президентской гонке, то к власти придет Дональд Трамп.

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Харрис обошла Трампа в первом опросе

Согласно последнему опросу, вице-президент США Камала Харрис опередила Трампа в общенациональном опросе с результатом 44% против 42%. Однако разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.

Это результаты опроса за 22 – 23 июля, который состоялся после национального съезда Республиканской партии США, где Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты, и после объявления Байдена о выходе из президентской гонки и поддержки Харрис.

В предыдущем опросе Reuters/Ipsos, который был проведен 15 – 16 июля, Харрис и Трамп набирали по 44% поддержки, а в начале месяца республиканец опережал американского вице-президента на один процентный пункт.

Более того, в последнем опросе 56% зарегистрированных избирателей США заявили, что 59-летняя Харрис "имеет острый ум и способна справляться с вызовами". О 78-летнем Трампе такое сказали лишь 49%, а о 81-летнем Байдене – лишь 22%.

Reuters пишет, что общенациональные опросы указывают на важные сигналы о поддержке американцами политиков, но судьба президентских выборов в США обычно решается в нескольких ключевых штатах, которые традиционно поддерживают кандидатов из разных партий.

К слову, руководители демократических фракций в Палате представителей и Сенате США Хаким Джеффрис и Чак Шумер во вторник, 23 июля, публично поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от их партии.