Пытаются форсировать реку Оскол: Трегубов объяснил, что задумали россияне вблизи Купянска

Российская армия активизировала давление на украинские позиции на восточном берегу реки Оскол вблизи Купянска. В то же время Силы обороны успешно дают отпор врагу на этом направлении.

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Враг пытается форсировать реку Оскол: что известно?

По словам представителя, россияне активно давят на восточном берегу Оскола, пытаясь занять позиции Сил обороны. В пределах Купянска река Оскол не представляет существенного препятствия и фактически не влияет на ход боевых действий, поскольку украинские силы контролируют оба ее берега.

В то же время несколько более сложная ситуация складывается севернее Купянска. Там россияне пытаются воспользоваться погодными условиями, периодически осуществляя попытки форсирования реки.

Когда на реке появляется лед, они пытаются переправляться, и, к сожалению, иногда это им удается,

– добавил он.

Но несмотря на это, по информации Трегубова, общая обстановка к северу от Купянска остается значительно спокойнее.

Зачем россиянам Купянск?