Укр Рус
24 Канал Новости Украины Пытаются форсировать реку Оскол: Трегубов объяснил, что задумали россияне вблизи Купянска
10 января, 22:46
2

Пытаются форсировать реку Оскол: Трегубов объяснил, что задумали россияне вблизи Купянска

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Российская армия пытается форсировать реку Оскол вблизи Купянска, но украинские силы контролируют оба берега.
  • К северу от Купянска россияне используют погодные условия для переправы, но общая обстановка остается спокойной.

Российская армия активизировала давление на украинские позиции на восточном берегу реки Оскол вблизи Купянска. В то же время Силы обороны успешно дают отпор врагу на этом направлении.

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Смотрите также Россиянам нужен не сам Купянск: полковник запаса сказал, куда на самом деле рвется враг

Враг пытается форсировать реку Оскол: что известно?

По словам представителя, россияне активно давят на восточном берегу Оскола, пытаясь занять позиции Сил обороны. В пределах Купянска река Оскол не представляет существенного препятствия и фактически не влияет на ход боевых действий, поскольку украинские силы контролируют оба ее берега.

В то же время несколько более сложная ситуация складывается севернее Купянска. Там россияне пытаются воспользоваться погодными условиями, периодически осуществляя попытки форсирования реки.

Когда на реке появляется лед, они пытаются переправляться, и, к сожалению, иногда это им удается,
– добавил он.

Но несмотря на это, по информации Трегубова, общая обстановка к северу от Купянска остается значительно спокойнее.

Зачем россиянам Купянск?

  • В комментарии 24 Канала военный обозреватель Иван Тимочко заметил, что провал в Купянске стоил карьеры не одному российскому генералу. В то же время у врага ощутимый кадровый дефицит, поэтому командиры заменяются по принципу "худший среди худших".

  • Поэтому командование бросает в бой максимум имеющихся ресурсов, чтобы вернуть "лицо" и утраченные позиции.

  • Конечно, это приводит к колоссальным потерям личного состава, которые не всегда приносят ожидаемый результат.