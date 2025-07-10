Река, которая затопила окрестности Львова: что известно о Зубре и где она протекает на карте

В окрестностях Львова из-за непогоды 10 июля из берегов вышла река Зубра. Вследствие этого вблизи города произошли подтопления, есть угроза подтопления нескольких районов самого Львова.

Что известно о реке Зубру, где она протекает и какое ее экологическое состояние – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о реке Зубра, где она протекает

Зубра – небольшая река на Западе Украины, протекающая по территории города Львова, а также Львовского и Стрыйского районов Львовской области. Ее длина составляет около 46 километров (по другим данным – 40 километров), а площадь бассейна – 242 километра квадратных. Ширина долины колеблется от 0,3 до 2 километров.

Река берет начало из источника вблизи современной Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Сихов во Львове.

Зубра течет преимущественно на юг, ближе к устью поворачивает на запад, а в приустьевой части снова устремляется на юг. Впадает в Днестр между селами Устье и Розвадов. Протекает через территории Львовского плато и Львовского Ополья.

Где протекает река Зубра: смотрите на карте

Это вторая по величине река, берущая начало в пределах Львова, после Полтвы, которую в свое время спрятали в коллектор.

Какое экологическое состояние Зубры

Экологи неоднократно заявляли, что в пределах Львова река Зубра является сильно загрязненной. Хотя еще несколько десятилетий назад она служила популярным местом отдыха. Ранее на реке даже создали пруд, однако из-за критического уровня загрязнения его впоследствии спустили.

В 2024 году львовяне жаловались на неприятный запах, что выходил из реки Зубра. Специалисты Государственной экологической инспекции подтвердили загрязнение реки фекальными стоками и зафиксировали превышение показателей азота аммонийного, фосфатов и железа.

Также известно, что Солонковская сельсовет заключил соглашение с коллективным предприятием "Вектор" на очистку реки Зубра на территории сел Волков, Загорье и Кугаев в 2025 году. Стоимость работ составляет 10,9 миллиона гривен.

Какие последствия непогода вызвала для реки Зубра

Андрей Садовый 10 июля отметил, что река Зубра продолжает выходить из берегов.

Существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов.

Просим жителей перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков,

– сказал мэр города.



Река Зубра вышла из берегов и затопила окрестности Львова / Фото из фейсбука Андрея Садового

Именно сильный ливень вызвал выход Зубры из берегов. Синоптики отмечают, что количество осадков, которое выпало во Львове – аномальное.