Що відомо про річку Зубру, де вона протікає та який її екологічний стан – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про річку Зубру, де вона протікає

Зубра – невелика річка на Заході України, що протікає територією міста Львова, а також Львівського та Стрийського районів Львівської області. Її довжина становить близько 46 кілометрів (за іншими даними – 40 кілометрів), а площа басейну – 242 кілометри квадратних. Ширина долини коливається від 0,3 до 2 кілометри.

Річка бере початок із джерела поблизу сучасної Церкви Різдва Пресвятої Богородиці в мікрорайоні Сихів у Львові.

Зубра тече переважно на південь, ближче до гирла повертає на захід, а в пригирловій частині знову спрямовується на південь. Впадає у Дністер між селами Устя та Розвадів. Протікає через території Львівського плато та Львівського Опілля.

Де протікає річка Зубра: дивіться на карті

Це друга за величиною річка, що бере початок у межах Львова, після Полтви, яку свого часу сховали в колектор.

Який екологічний стан Зубри

Екологи неодноразово заявляли, що в межах Львова річка Зубра є сильно забрудненою. Хоча ще кілька десятиліть тому вона слугувала популярним місцем відпочинку. Раніше на річці навіть створили ставок, однак через критичний рівень забруднення його згодом спустили.

У 2024 році львів'яни скаржилися на неприємний запах, що виходив з річки Зубра. Фахівці Державної екологічної інспекції підтвердили забруднення річки фекальними стоками та зафіксували перевищення показників азоту амонійного, фосфатів та заліза.

Також відомо, що Солонківська сільрада уклала угоду з колективним підприємством "Вектор" на очищення річки Зубра на території сіл Вовків, Загір'я та Кугаїв у 2025 році. Вартість робіт становить 10,9 мільйона гривень.

Які наслідки негода спричинила для річки Зубра

Андрій Садовий 10 липня зазначив, що річка Зубра продовжує виходити з берегів.

Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок,

– сказав мер міста.



Річка Зубра вийшла з берегів та затопила околиці Львова / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Саме сильна злива спричинила вихід Зубри з берегів. Синоптики наголошують, що кількість опадів, яка випала у Львові – аномальна.