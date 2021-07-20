Грозы не оставляют Украину в покое: в реках повысится уровень воды

Из-за мощных ливней и дождей синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках 20 - 21 июля. Прежде всего говорится о Карпатах. Осторожными следует быть жителям Львовщины, Ивано-Франковщины, Закарпатья и Буковины.

Также метеорологи предупреждают о повышении уровня воды в реках Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей. Здесь вода может подняться на 0,5 – 1,5 метра. Местами может затопить поймы и сельскохозяйственные угодья. Уровень опасности оценили как II – оранжевый.

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Какова ситуация на реках Западной Украины

Касательно Львовщины , то поднятие уровня воды ожидается в нижних течениях реки Стрвяж – на 0,5-1,5 метра. На реке Свича вода может подняться на 1,5 - 2,5 метра. Местами может затопить поймы и угодья. В Стрыйском районе, в селе Заречное под угрозой затопления и отдельные объекты инфраструктуры, расположенные неподалеку водоемов.

, то поднятие уровня воды ожидается в нижних течениях реки Стрвяж – на 0,5-1,5 метра. На реке Свича вода может подняться на 1,5 - 2,5 метра. Местами может затопить поймы и угодья. В Стрыйском районе, в селе Заречное под угрозой затопления и отдельные объекты инфраструктуры, расположенные неподалеку водоемов. На реках Ивано-Франковщины тоже может подняться уровень воды на 1,5 - 2,5 метра. Кроме затопления заводей и угодий, синоптики предупреждают о достижении отметок затопления отдельных населенных пунктов.

тоже может подняться уровень воды на 1,5 - 2,5 метра. Кроме затопления заводей и угодий, синоптики предупреждают о достижении отметок затопления отдельных населенных пунктов. На реках Буковины вода тоже может подняться на 0,5-1,5 метра. Там, где русла сужены, – сразу на 2,0-2,5 метра. Вода может выйти на пониженные участки пойм.

вода тоже может подняться на 0,5-1,5 метра. Там, где русла сужены, – сразу на 2,0-2,5 метра. Вода может выйти на пониженные участки пойм. Касательно Закарпатья – то там, где пройдут ливни поднимется и уровень воды на 0,5-1 метр. Также может сформироваться значительный местный и склонный сток, есть угроза подтопления населенных пунктов.

Что обещают синоптики в ближайшее время

! Особенно осторожными следует быть жителям горных районов, ведь есть вероятность схода селевых потоков и даже оползней.

В среду, 21 июля, погода в Украине будет в большинстве мрачной и дождевой. Жара уступит прохладе в центральных, западных и северных областях. А вот на юге и востоке дальше будет припекать.