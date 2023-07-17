Нырнул и не вынырнул: на Львовщине в реке Стрый утонул молодой человек

Во Львовской области в реке Стрый утонул 26-летний мужчина. Это произошло в селе Рыбник Дрогобычского района.

Мужчина нырнул в реку и не вынырнул. Позже его обнаружили водолазы.

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На Львовщине в реке утонул мужчина

Трагический случай произошел 16 июля. В селе Рыбник Дрогобычского района 26-летний житель Борислава нырнул в реку и не вынырнул.

Водолазы проводили поиски мужчины вдоль русла реки. Они длились около часа.

Затем тело вытащили на берег и передали работникам полиции. Спасатели уточнили, что в месте утопления глубина реки Стрый составляет 3-4 метра.

Из реки достали тело мужчины / фото спасателей

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