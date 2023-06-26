В центре Львова СБУ задержала лидера банды рэкетиров "Потапа": требовал деньги даже у военных
Источник:СБУ
Во Львовской области СБУ не только разоблачила деятельность преступной группировки рэкетиров, но и задержала его предводителя. Им оказался 52-летний Иван Демянец по прозвищу "Потап".
Эти злоумышленники терроризировали и пытались держать в страхе местных жителей. Однако в результате спецоперации СБУ при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры удалось нейтрализовать деятельность и лидера преступной группировки, и его активных участников.
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Требовали деньги даже у военных
В СБУ отметили, что рэкетиры требовали у своих жертв деньги за несуществующие долги или из-за искусственно созданных конфликтных ситуаций. А если жертва рэкетиров не хотела платить "дань", ей угрожали применением насилия и физической расправой.
И им было безразлично – гражданское лицо перед ними или боец ВСУ. Так, среди граждан, у которых фигуранты пытались "выбить" деньги, были только что мобилизованные в ряды украинского войска.
В частности, задокументировано, что злоумышленники потребовали от одного из военных ежемесячно платить им 2 тысячи долларов за вымышленную "задолженность",
– рассказали в СБУ.
Следовательно, в Службе безопасности Украины подчеркнули, что преступные действия группировки приводили лишь к расшатыванию общественно-политической обстановки и обострению криминогенной ситуации в западном регионе.
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Задержали "на горячем"
Лидера рэкетиров сотрудники СБУ смогли задержать "на горячем" – во время получения части очередной "дани" в размере 40 тысяч гривен. Случилось это, как видно из опубликованных фото, на летней площадке ночного клуба Rafinad People в центре Львова.
Как установили правоохранители, эти деньги преступник направлял "на пополнение преступной "кассы", контролируемой "ворами в законе"". Так, дома у мужчины во время обыска обнаружили почти 350 тысяч долларов. Как допустили в СБУ, именно они, возможно, принадлежат к так называемому "общаку".
Как отметили в ZAXID.NET, этот "общак" могут контролировать подсанкционные воры в законе, а именно "Рамаз Багдадский" и "Полик".
Отметим, что в СБУ не сообщили, кто оказался рэкетиром. Однако в правоохранительных органах подтвердили СМИ, что лидером группировки оказался 52-летний житель Львовщины Иван Демьянец по прозвищу "Потап".
Следователи уже сообщили задержанному о подозрении по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины "Вымогательство в условиях военного положения". Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других участников группировки. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества,
– подчеркнули в СБУ.
Также суд уже избрал задержанному преступнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Во Львове задержали главаря рэкетиров / Фото СБУ и "ВСУ оперативный"
Кому еще СБУ сообщила о подозрении
- Недавно СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру Сергею Кабаргину. Он вывозил из Украины в Россию стратегическое сырье для "Росатома" и путинской армии.
- Также свое подозрение получил подсанкционный российский олигарх Михаил Шелков. Он скрыто поставлял украинское титановое сырье в страну-агрессорку, а позже этот металл в виде ракет "Калибр" летел снова в Украину.
- Объявили подозрение и заместителю мэра Чернигова Виктору Геращенко, подозреваемого в участии в масштабной коррупционной схеме. Он, по предварительным данным, мог нанести ущерб государству на сумму 30 миллионов гривен.