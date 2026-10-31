Подразделение "Альфа" СБУ установило абсолютный рекорд по уничтожению оккупантов

Операторы Центра специальных операций "Альфа" СБУ за неделю поразили 3198 российских военнослужащих. Это рекордный показатель для спецназовцев по количеству уничтоженной живой силы противника за такой короткий период.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Какие потери понесла российская армия?

В Центре спецопераций "Альфа" СБУ сообщили, что, по проверенным данным, их операторы обезвредили 3198 российских военных за одну неделю.

Из них 2146 оккупантов были убиты, еще 1052 – ранены. В спецподразделении подчеркнули, что это рекордный результат по количеству уничтоженной живой силы противника за такой короткий промежуток времени.

"Альфа" СБУ установила рекорд по количеству уничтоженных россиян: смотрите видео

Напомним, Силы обороны Украины зафиксировали рекордные месячные потери российской армиис начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 29 октября 2026 года враг потерял 49 040 военнослужащих убитыми и ранеными.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года, когда потери российских войск составили 48 670 человек. Таким образом, октябрьский показатель уже превысил предыдущий максимум, хотя до конца месяца оставалось еще три дня.

В Генштабе отметили, что потери российской армии росли в течение последних месяцев. В частности, в феврале 2026 года они составили 26 090 человек, а в сентябре – 46 230.

В октябре среднесуточные потери российских войск, по оценке украинской стороны, достигали около 1 750 человек. В Силах обороны подчеркивают, что такие потери затрудняют пополнение российских подразделений.