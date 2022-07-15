Инфляция бьет все рекорды: как война россии против Украины повлияла на Литву
Вторжение россии в Украину пошатнуло экономическую ситуацию во многих странах. Население Литвы испытывает существенный дискомфорт из-за роста цен.
Об этом 24 каналу рассказал литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас. В частности, по его словам, в Литве существенно выросли цены на топливо.
Обратите внимание Инфляция в Украине: заместитель НБУ рассказал, грозит ли стране режим гиперроста цен
Как война России против Украины повлияла на экономику Литвы
Также подорожали главные пищевые продукты и электроэнергия.
У нас инфляция бьет все рекорды. Каждому литовцу, конечно, неспокойно,
– подчеркнул Тапинас.
Журналист добавил, что литовцы с опаской ожидают холодного сезона.
"Есть такое нехорошее предчувствие, что нужно начинать откладывать деньги, пересматривать свои расходы", – сказал он.
"Все отходит на второй план"
По словам Тапинаса, экономические последствия российской агрессии против Украины испытывают не только в Литве, но и во всей Европе. Впрочем, по его мнению, это не должно отражаться на помощи Украине.
"Мы ведь не итальянцы, не португальцы и не другие страны Западной Европы, для которых рост цены на топливо – это самая главная проблема", – отметил телеведущий.
Читайте также Энергетическая война: почему у россии будет тяжелый выбор
Рост цен – немаловажный момент. Но, отметил журналист, если сопоставить это с войной в Украине, "все уходит на второй план".
Как можно жаловаться на цену на топливо, когда на тебя не падают бомбы и ракеты не убивают твоих детей?
– сказал Тапинас.
Повлияют ли экономические проблемы на позицию Литвы
Он добавил, что литовцы ежедневно помнят о происходящем в Украине и это стимулирует их давать деньги на помощь Киеву.
"Помощь от Литвы не иссякнет и не будет зависеть от цен на топливо, на хлеб, на мясо или другие вещи", – заверил Тапинас.
Важно – Каким будет официальный курс доллара в НБУ: смотрите видео
Экономические последствия войны россии с Украиной для ЕС: последние новости
- Из – за сокращения поставок российского газа и стремительного роста цен на голубое топливо цена электроэнергии в Европе достигла нового максимума. На формирование цены электроэнергии оказывает существенное влияние стоимость газа.
- Большинство стран ЕС заявили о намерениях отказаться от российского газа и угля. Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что кремль готовится полностью заблокировать поставки газа в Европу, поэтому странам следует заранее подготовиться к отопительному сезону. А бизнесу следует смириться с тем, что российского газа в будущем не будет.
- Правительство Венгрии объявило о введении чрезвычайного положения в энергетике с августа. Основанием для этого стал энергетический кризис, наблюдающийся в значительной части Европы.