Инфляция бьет все рекорды: как война россии против Украины повлияла на Литву

Вторжение россии в Украину пошатнуло экономическую ситуацию во многих странах. Население Литвы испытывает существенный дискомфорт из-за роста цен.

Об этом 24 каналу рассказал литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас. В частности, по его словам, в Литве существенно выросли цены на топливо.

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Также подорожали главные пищевые продукты и электроэнергия.

У нас инфляция бьет все рекорды. Каждому литовцу, конечно, неспокойно,

– подчеркнул Тапинас.

Журналист добавил, что литовцы с опаской ожидают холодного сезона.

"Есть такое нехорошее предчувствие, что нужно начинать откладывать деньги, пересматривать свои расходы", – сказал он.

"Все отходит на второй план"

По словам Тапинаса, экономические последствия российской агрессии против Украины испытывают не только в Литве, но и во всей Европе. Впрочем, по его мнению, это не должно отражаться на помощи Украине.

"Мы ведь не итальянцы, не португальцы и не другие страны Западной Европы, для которых рост цены на топливо – это самая главная проблема", – отметил телеведущий.

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Рост цен – немаловажный момент. Но, отметил журналист, если сопоставить это с войной в Украине, "все уходит на второй план".

Как можно жаловаться на цену на топливо, когда на тебя не падают бомбы и ракеты не убивают твоих детей?

– сказал Тапинас.

Повлияют ли экономические проблемы на позицию Литвы

Он добавил, что литовцы ежедневно помнят о происходящем в Украине и это стимулирует их давать деньги на помощь Киеву.

"Помощь от Литвы не иссякнет и не будет зависеть от цен на топливо, на хлеб, на мясо или другие вещи", – заверил Тапинас.

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