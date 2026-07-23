Противник запустил по Украине ракеты и почти 200 дронов: сколько удалось сбить и есть ли попадания

В ночь на 23 июля враг нанес очередной удар по украинским территориям, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны. Защитникам неба удалось отразить масштабную угрозу и нейтрализовать абсолютное большинство вражеских целей.

По данным Военно-воздушных сил, удар продолжался с вечера предыдущих суток и охватил несколько направлений запуска.

Что известно об атаке?

Враг выпустил одну баллистическую ракету типа "Искандер-М" и пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, россияне задействовали 168 ударных дронов различных типов, в частности "Шахед", реактивные модификации, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись из российских городов Брянска, Курска, Орла и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Крымского Гвардейского.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 утра силы обороны сбили или подавили средствами РЭБ 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских беспилотника различных типов. Успешная работа продолжалась на севере, юге и востоке страны.

Впрочем, полностью избежать последствий не удалось: военные зафиксировали попадания баллистической ракеты, 3 управляемых авиационных ракет и 7 ударных дронов в 9 точках. Еще в 4 точках обнаружили падение обломков сбитых целей.

По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины еще оставались несколько вражеских беспилотников, поэтому в командовании призвали не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности до полного отбоя.



Сбитые цели / ВС

Заметим также, что к утру воздушная тревога добралась до Киевщины. В регионе фиксировали вражеские дроны, по которым отрабатывали силы ПВО. Местные власти призвали жителей области позаботиться о собственной безопасности из-за угрозы атаки.

Между тем, почти всю ночь россияне били по Одессе. В городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.