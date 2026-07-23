За даними Повітряних сил, удар тривав із вечора попередньої доби і охопив кілька напрямків запуску.

Що відомо про атаку?

Ворог випустив одну балістичну ракету типу "Іскандер-М" і п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із тимчасово окупованого Криму.

Окремо росіяни застосували 168 ударних дронів різних типів, зокрема "Шахед", реактивні модифікації, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з російських міст Брянська, Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Кримського Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 ранку сили оборони збили або подавили засобами РЕБ 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 154 ворожі безпілотники різних типів. Успішна робота тривала на півночі, півдні та сході країни.

Втім, повністю уникнути наслідків не вдалося: військові зафіксували влучання балістичної ракети, 3 керованих авіаційних ракет і 7 ударних дронів на 9 локаціях. Ще на 4 локаціях виявили падіння уламків збитих цілей.

Станом на ранок у повітряному просторі України ще залишалися кілька ворожих безпілотників, тож у командуванні закликали не ігнорувати сигнали тривоги й дотримуватися правил безпеки до повного відбою.



Збиті цілі / ПС

Зауважимо також, що на ранок повітряна тривога дісталася до Київщини. У регіоні фіксували ворожі дрони, по яких відпрацьовували сили ППО. Місцева влада закликала жителів області подбати про власну безпеку через загрозу атаки.

Тим часом, майже протягом усієї ночі росіяни били по Одесі. У місті зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.