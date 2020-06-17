6 миллионов долларов наличными – куча денег, которая едва влезла в 3 больших чемодана. Такую взятку на днях пытались дать директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

За закриття кримінальної справи проти міністра екології часів Януковича Микола Злочевського. Про це йдеться у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Крім Злочевського, через цю історію зараз, напевне, переживають зовсім й інші люди. Зокрема, п'ятий президент Петро Порошенко і його близькі друзі.

Як виявилося, цю прорву грошей передавали Ситнику і Холодницькому 2 посередників, які давно вже мали бути під слідством зовсім по іншій справ. Але до них чомусь все не було питань у правоохоронних органів.



Через рекордний хабар підозрюваних взяли під варту / Фото НАБУ

Мовиться про першого заступника начальника податкової Києва Миколу Ільяшенка та ексочільницю податкової інспекції Голосіївського району – Олену Мазурову.

Саме вони, як твердять детективи НАБУ, передавали Ситнику і Холодницькому хабар від Злочевського за закриття порушеної проти нього кримінальної справи.

Ну, те, що податківці у нас можуть брати хабарі – це давно не новина. Але тут інша історія – Ільяшенко та Мазурова давали хабар. Чому?

Що відомо про Мазурову

Я вже розповідав про Олену Мазурову в "Праві на правду". Ця жінка досягла кар'єрного злету в часи міністра доходів та зборів часів Януковича – Клименка.

Після Майдану Мазурову звільнили з посади очільниці податкової інспекції Голосієвського району Києва. Втім, без роботи вона була недовго. І за Порошенка опинилася в команді його друга і бізнес-партнера Ігоря Кононенка.



Олена Мазурова / Фото dpi-golosiiv

Там вона керувала енергетичними активами, які оточення глави держави стрімко нарощувало.

Поки п'ятий президент офіційно дбав про армію, мову та віру, його друг Кононенко займався вугіллям, газом та електроенергією. Зокрема, під його контроль потрапила найбільша державна енергетична компанія – "Центренерго".

І постачати газ та вугілля для вироблення електрики цим державним підприємством можна було, як писали медіа, лише з відома друга президента.

Крім того, оточення Порошенка взяло під опіку енергетичного бізнесмена Анатолія Шрібляка. Він контролює ТЕЦ в різних містах України, зокрема, у Києві, Чернігові і Черкасах.



Анатолій Шкрібляк / Фото Politica

В часи попереднього президента електростанції Шкрібляка отримали від Нацкомісії добро на підвищення тарифу для споживачів. Після чого Шкрібляк став з'являтися в офісі Кононенка і раптом продав половину своєї енергетичної компанії невідомому кіпрському офшору.

А серед керівників його компанії раптом з'явилася пані Мазурова, близька до президентського друга. І поїхали на ТЕЦ Шкрібляка вагони з російським вугіллям та вугіллям з окупованих районів Донбасу.

Вже після втрати влади Порошенком СБУ з'ясувала, що фірми Шкрібляка купували вугілля, яке за документами було оформлено як російське, але, насправді, мало донецьке і луганське походження.

Це могло дати енергетичній компанії Шкрібляка сотні мільйонів надприбутку, які потім за схемами оптимізації виводилися в офшори.

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Куди ж при цьому дивилися правоохоронці? СБУ та Генпрокуратура, як відомо, в ті часи були ледь не додатковими департаментами адміністрації Порошенка. Тому у них питань особливих до цих оборудок не виникло.

Що відомо про Ільяшенка

А от в податковій службі прикривав цю історію давній знайомий пані Мазурової – Микола Ільяшенко, з яким вона разом раніше працювала.

На відміну від неї, після Революції Гідності він не лише не втратив посаду, а ще й пішов на підвищення. І сів у крісло першого заступника керівника податкової Києва.

Хоча ще тоді мав всі шанси, насправді, сісти на лаву підсудних. Оскільки ми з колегами знайшли у цього вічного податківця 11 квартир, маєток під Києвом і ще купу різного майна.



Микола Ільяшенко / Фото censor.net

Але тепер ми розуміємо, чому його, попри скандали з майном, тримали на посаді і не чіпали правоохоронці. В ті часи він виконував важливу функцію із забезпечення інтересів в енергетиці команди колишнього президента. Спільно з пані Мазуровою.

До чого ж тут Злочевський? Мазурова, крім вугілля. також наглядала за постачанням газу на ТЕЦ Шкрібляка і "Центренерго".

І саме так зійшлася з газовим ділком Злочевський, який активно постачав газ на підприємства Порошенка і Кононенка. І рік за роком отримував від генпрокурора Луценка закриття кримінальних справ проти себе.

Аж так, що залишилося, по суті, одне не закрите перспективне провадження ексміністра – за розкрадання кредиту Нацбанку, виданому приватному "Реал-Банку". Цю кримінальну справу, як твердить НАБУ, Злочевський захотів закрити цими днями, просто на свій день народження.



Микола Злочевський / Фото EPA

Заради чого і погодився розлучитися з 6 мільйонами доларів, передавши їх через своїх давніх знайомих – Мазурову та Ільяшенка. Ну а далі ви знаєте: під час передачі якого їх і затримали.

Але їхнє затримання на гарячому – це справжня вдача для НАБУ. Бо вони стільки всього знають, що не лише колишній міністр екології зараз переживає, що про нього розкажуть детективам ці 2 заарештованих податківців.

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Думаю, не менше зараз хвилюються і п'ятий президент та його друг – колишній депутат. Через те, що ці 2 високопоставлених фіскалів можуть розповісти чимало про оборудки з тарифами, вугіллям сепаратистів та офшорами в епоху життя по-новому.

І ця історія буде куди більш вражаючою за контрабанду картин. Настільки, що навряд чи хтось з міжнародної спільноти заведе мову про політичне переслідування.