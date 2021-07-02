Рекордная жара в Канаде: как природную аномалию переживают люди

Лишь у водоема или под кондиционером люди спасаются от аномальной жары. Уже неделю, как сверхвысокая температура охватила канадскую провинцию Британская Колумбия.

Отметка на термометре достигла критической точки – 50 градусов по Цельсию. Такого там не помнят почти столетие.

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Выдержать природную аномалию могут не все. Полиция Канады сообщает о значительном росте смертности. За время, пока продолжается жара, уже погибло почти пол тысячи человек.

486 смертей, которые сейчас есть, это на 195% больше, чем примерно 165 смертельных случаев, что обычно были в провинции в течение 5 дней. Мы подозреваем, что многочисленные смерти связаны с жарой,

– отметила главная коронер Британской Колумбии Лиза Лепоинт.

Печет так, что поджаривается яичница на сковороде под открытым небом, под солнечными лучами. А желейные конфеты плавятся на солнце за секунду.

На невыносимую жару жалуются и люди. Ведь только в Ванкувере уже побили 3 температурных рекорда. Из-за такой аномалии ушли на каникулы государственные учреждения, в частности школы и детсады.

Аномальная жара в Канаде: смотрите сюжет 24 канала

Из-за жары вырос и спрос на кондиционеры. Поэтому в торговых сетях уже дефицит этих устройств. Поэтому те, кто не успел приобрести его, вынуждены спасаться в прохладе кондиционера собственного автомобиля.

Климатические изменения и образование "теплового купола"

Долго ли так будет продолжаться – метеорологи не прогнозируют. Зато связывают эту тенденцию с климатическими изменениями – когда образуется "тепловой купол" и усиливается давление теплого воздуха сверху.

"Температура, которую зафиксировали на этой неделе в Канаде, является беспрецедентной. Потеряны жизни, есть риск возникновения лесных пожаров крайне опасного уровня. Учитывая ситуацию, мы понимаем, что подобная жара не будет последней", – отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как люди борются с жарой

Местные власти устанавливают на улицах временные фонтаны и поливочные системы. Также открывают так называемые "центры охлаждения" – пустые городские помещения с кондиционерами, где люди могут просто полежать на тонких матрасах.

Аномальная жара в Канаде / Фото CNN

Аномальная жара – это вызов не только для людей, но и животных. По словам фермеров, особенно тяжело домашним. "Свиньи не потеют. Поэтому нам нужно все сделать, чтобы у них было много грязи как натуральный солнцезащитный крем", – поделилась фермер Джессика Фасоли.

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Диким животным повезло больше. Они, в отличие от домашних, могут свободно передвигаться по улицам, а затем самостоятельно находят, где спрятаться от жары. И часто – это дома людей.