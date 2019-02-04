Рекордное количество кандидатов в президенты: ЦИК завершила прием документов

Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, которые состоятся 31 марта. Всего в ЦИК принесли документы 90 человек.

Об этом рассказал пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко в комментарии 24 каналу.

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ЦИК начала принимать документы в первый день предвыборной кампании – 31 декабря и прекратила их прием вечером 3 февраля.

За месяц документы для регистрации кандидатами в президенты подали 90 человек. Больше всего из них, а именно 18 человек, пришли в ЦИК в последний день.

ЦИК уже зарегистрировала 28 кандидатов в президенты, а 22 из них комиссия отказала. До 8 февраля Центризбирком должен рассмотреть документы еще 40 человек.

После этого будет объявлен окончательный и официальный список претендентов на пост президента Украины. Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день состоятся президентские выборы.

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Отметим, в этом году ЦИК уже зарегистрировала рекордное количество кандидатов – 28. Однако этот список увеличится после рассмотрения остальных документов.

До этого рекордным был 2004 год, когда за президентское кресло боролись 26 человек.

Кто лидирует в президентской гонке по результатам опросов?

Согласно опросам наибольшее количество респондентов поддерживают Владимира Зеленского. Действующий глава государства Петр Порошенко в рейтингах "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – второй, а в исследовании "Рейтинга" – третий. Юлия Тимошенко в рейтингах "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – третья, а в исследовании "Рейтинга" – вторая.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

Президентские выборы 2019: главные даты