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      Рекордное количество кандидатов в президенты: ЦИК завершила прием документов

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      ЦИК завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты Украины
      ЦИК завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты Украины / Фото из открытых источников

      Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, которые состоятся 31 марта. Всего в ЦИК принесли документы 90 человек.

      Об этом рассказал пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко в комментарии 24 каналу.

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      ЦИК начала принимать документы в первый день предвыборной кампании – 31 декабря и прекратила их прием вечером 3 февраля.

      За месяц документы для регистрации кандидатами в президенты подали 90 человек. Больше всего из них, а именно 18 человек, пришли в ЦИК в последний день.

      ЦИК уже зарегистрировала 28 кандидатов в президенты, а 22 из них комиссия отказала. До 8 февраля Центризбирком должен рассмотреть документы еще 40 человек.

      После этого будет объявлен окончательный и официальный список претендентов на пост президента Украины. Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день состоятся президентские выборы.

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      Отметим, в этом году ЦИК уже зарегистрировала рекордное количество кандидатов – 28. Однако этот список увеличится после рассмотрения остальных документов.

      До этого рекордным был 2004 год, когда за президентское кресло боролись 26 человек.

      Кто лидирует в президентской гонке по результатам опросов?
      Согласно опросам наибольшее количество респондентов поддерживают Владимира Зеленского. Действующий глава государства Петр Порошенко в рейтингах "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – второй, а в исследовании "Рейтинга" – третий. Юлия Тимошенко в рейтингах "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – третья, а в исследовании "Рейтинга" – вторая.

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

      Президентские выборы 2019: главные даты

       

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики ЦИК
      Источник: 24 канал
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