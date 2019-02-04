Рекордна кількість кандидатів у президенти: ЦВК завершила прийом документів

Центральна виборча комісія України завершила приймати документи від охочих зареєструватися кандидатами на президентських виборах, що відбудуться 31 березня. Загалом до ЦВК принесли документи 90 осіб.

Про це розповів прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко у коментарі 24 каналу.

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ЦВК почала приймати документи у перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня і припинила їх прийом ввечері 3 лютого.

За місяць часу документи для реєстрації кандидатами у президенти подали 90 осіб. Найбільше з них, а саме 18 осіб, прийшли до ЦВК в останній день.

ЦВК вже зареєструвала 28 кандидатів у президенти, а 22 з них комісія відмовила. До 8 лютого Центрвиборчком має розглянути документи ще 40 осіб.

Після цього буде оголошено остаточний і офіційний список претендентів на посаду президента України. Виборча кампанія триватиме 90 днів, до 31 березня 2019 року. У цей день відбудуться президентські вибори.

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Зазначимо, цього року ЦВК вже зареєструвала рекордну кількість кандидатів – 28. Проте цей список збільшиться після розгляду решти документів.

До цього рекордним був 2004 рік, коли за президентське крісло змагались 26 осіб.

Хто лідирує у президентській гонці за результатами опитувань? Відповідно до соціальних опитувань найбільша кількість респондентів підтримують Володимира Зеленського. Чинний глава держави Петро Порошенко у рейтингах "Социс"; КМІС і Центр Разумкова – другий, а у досліджені "Рейтингу" – третій. Юлія Тимошенко у рейтингах "Социс"; КМІС і Центр Разумкова – третя, а у досліджені "Рейтингу" – друга.



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