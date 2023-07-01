В ад отправились 10 артиллерийских бригад и не только: рекордные потери оккупантов за июнь

Благодаря неустанной работе защитников Украины, оккупанты, которые притащились в чужое государство с оружием в руках, несут бешеные потери. Только за июнь 2023 года к своим предкам отправились около 20 500 оккупантов, а в металлолом превратилось немало вражеской техники.

Среди них, в частности, сотни воздушных целей страны-террористки. Об этом также сообщил в своем телеграм-канале командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Только за один день 35 артиллерийских установок и более 500 бойцов: потери врага за 1 июля

Рекорды по уничтоженной вражеской технике

Так, по подсчетам russian-casualties.in.ua, которые базируются на данных Генштаба ВСУ, если говорить о потерях захватчиков в целом, то по некоторым показателям за июнь защитники Украины побили рекорды. Некоторые же показатели – выше среднего.

Что касается рекордов, то речь идет о количестве уничтоженных средств ПВО, единиц специальной техники и артиллерии. Выше среднего же показатели металлолома в РСЗО, вражеских беспилотниках, ракетах и автомобильной технике.

Так, за июнь защитники уничтожили 688 вражеских артиллерийских систем. А это, на секундочку, эквивалентно десяти российским артиллерийским бригадам.

Уничтоженная вражеская техника / Графики russian-casualties.in.ua

В целом же защитникам за месяц удалось сбить 154 ракеты и навсегда остановить работу:

238 танков,

390 боевых бронемашин,

688 артиллерийских систем,

57 РСЗО,

56 средств ПВО,

2 самолетов,

10 вертолетов,

414 БПЛА,

555 единиц автотехники,

122 единицы спецтехники.

В течение июня у нас есть абсолютный рекорд по уничтожению российской артиллерии – 688 стволов. Это невероятно много. Напомню, что штат бригады – это 72 ствола. Итак, практически 10 вражеских артиллерийских бригад ВСУ уничтожили за месяц. Это колоссальный показатель,

– сказал в эфире телемарафона полковник ВСУ Петр Черник.

Результаты Воздушных сил Украины

Генерал-лейтенант Николай Олещук отдельно конкретизировал некоторые данные по уничтоженным вражеским целям Воздушными силами ВСУ, количество которых превысило сотни. Для этого он опубликовал коллаж с ежедневными отчетами Воздушных сил.



Уничтоженные воздушные цели / Данные Николая Олещука

Так, согласно инфографике, в июне защитники приземлили:

166 ударных БПЛА Shahed 131/136 и "Ланцет",

7 баллистических ракет "Искандер-М",

6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал",

144 крылатых ракет, из которых 123 Х-101/Х-555, 14 "Калибров", 3 "Искандер-К" и 2 ракеты неустановленного типа,

6 вертолетов Ка-52,

1 вертолет Ми-24.

При этом, как видно из коллажа, больше всего дронов-камикадзе защитники уничтожили 20 июня, а больше всего ракет – через четыре дня после этого, 24 числа.

Спасибо всем за боевую работу! Работаем дальше!

– написал Николай Олещук.

Несмотря на такие невероятные результаты защитников Украины, никогда нельзя забывать, какой ценой они достигаются. Поэтому пока воины прогоняют русское нашествие за пределы нашего государства, минимизируют потери украинского народа и дарят возможность свободно дышать в собственной же стране, в тылу каждый как может должен поддерживать их.

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