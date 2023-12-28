Кто может выбирать, где проходить службу: в ВСУ дали объяснение

Недавно в Минобороны объявили о старте так называемой "рекрутинговой кампании", действующей отдельно от мобилизации. В рамках этой кампании Сил обороны смогут, не дожидаясь вручения повестки, выбрать себе военную специальность.

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо уточнил, что речь идет о контрактниках. А вот граждане, мобилизованные на службу, возможности выбирать, где именно ее проходить – не имеют.

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Во время мобилизации осуществляется как раз акцент на профессию будущего мобилизованного. Если, конечно, он IT-инженер или он, например, профессиональный строитель, или он водитель – то здесь уже идет направление поближе к его специальности,

– отметил Фитьо

Кроме того, он напомнил, что всех мобилизованных обучают в учебных центрах минимум месяц времени, в течение этого месяца мобилизованный получает простейшую профессию – это профессия стрелка. Далее в течение двух недель происходит слаживание, и только после этого идет уже распределение в его воинскую часть.

"Если же профессия сложнее, то она требует большего времени для обучения. И это может занять и два и три месяца", — уточнил военный.

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