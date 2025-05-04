Как и сколько длится обучение бойца "Азова" перед тем, как он становится в строй

Азовец "Вог", Богдан Цымбал, рассказал об особенностях рекрутинга. Он подчеркнул: "Азов" всегда делает ставку не на количество, а на качество бойцов.

Сам Богдан служит с 18 лет.

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Как проходит обучение молодых бойцов в "Азове"

Для текущих задач в "Азове" хватает людей. Но их все равно мало.

Знаете, командир, который скажет, что ему хватает людей, – неправильный командир. Люди нужны всегда. Но пока качественных кадров мне хватает. Однако в ближайшей перспективе их должно стать больше. Для того, чтобы выполнять текущие задачи, – хватает. Однако важно понимать вот что: я не могу себе позволить вывести батарею на слаживание и восстановление. Да, у нас есть план ротации, отпуска и так далее, но вывести подразделение полностью я не могу,

– поделился "Вог".

Рекруты в "Азове", которые прошли собеседование, попадают на БЗВП продолжительностью 7 недель. Вариантов прохождения подготовки два – это курс базовой и профессиональной подготовки для гражданских и это профессиональная подготовка для специалистов и действующих военных.

Возможности проводить БЗВП постоянно в "Азове" нет. Поэтому порой люди могут ждать обучения. Чтобы овладеть профессией, нужно несколько месяцев.

"У нас есть такая штука – каждый боец учится всему, что должен, чтобы все были взаимозаменяемыми. А на это нужно много времени. Однако с нынешней интенсивностью боевых действий ребята учатся этому прямо на войне. Конечно, сначала они получают базу в тыловых пунктах, никто их сразу не отправляет на позиции, потому что это неправильно. Где-то только через месяц после прибытия он может поехать на позиции", – объяснил "Вог".

Боец добавил: сейчас государство обеспечивает наиболее нужным. Но РЭБов нужно много, к тому же следует менять и совершенствовать их.