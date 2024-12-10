Что будет, если создать рекрутинг в каждой бригаде

В 2016 году, на то время в ОЗСН "Азов", была создана полноценная система рекрутинга. Сначала, в 2014 году, существовала приемная комиссия, потому что количество добровольцев было огромным.

Идея рекрутинговых центров хорошая, но есть "но"

Однако со временем, из-за уменьшения интенсивности боевых действий, заключения Минских договоренностей, невозможность призыва мобилизованных, отсутствие срочников, что бы уменьшило определенную нагрузку в жизнедеятельности подразделения, а также конкуренцию со стороны ТЦК, которые в основном работали на нужды Вооруженных Сил Украины, привело к необходимости создания отдельной структуры внутри подразделения, которая бы занималась поиском и отбором кандидата. Об этом заявил Святослав Паламар "Калина", информирует 24 Канал.

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Сейчас ситуация в корне изменилась. Методы рекрутинга остались почти такими же. Но интенсивность боевых действий и потребность в людях стала в разы больше, что делает нашу работу еще более важной и ответственной.

Сама идея создания рекрутинговых центов в каждой бригаде хорошая, но есть но.

Среди бригад Сил обороны, бесспорно, есть те, которые выделяют значительный бюджет на рекламу, уделяют большое внимание своей медийности, но эта "медийность" одновременно идет в ногу с тяжелым, колоссальным трудом по уничтожению врага на фронте.

Зато есть чисто "медийные бригады", которые ничем особенным, кроме кучи денег выброшенных в рекламу, не отличились на фронте.

В то же время есть и такие, которые имеют очень хорошие результаты на линии соприкосновения, но не имеют таких мощных ресурсов, а иногда – желание освещать свои достижения. Есть определенные подразделения, о результатах работы которых мы сможем узнать после войны, потому что тайно. Или совсем не узнаем.

Простыми словами, рекламные бюджеты не всегда совпадают с боевым опытом и способностью подготовить рекрутированный личный состав.

Я ни в коем случае не умаляю храбрости и героизма военных, служащих во всех подразделениях СОУ. Не хочу выделять никого, потому что все выполняют сверхважные задачи – уничтожить, ликвидировать, вернуть, не дать захватить. Защитить Украину.

Плюсы от введения рекрутинга во всех бригадах

Первое, что можно выделить из плюсов от решения ввести собственный рекрутинг во всех бригадах – это начало кропотливой работы по привлечению в подразделение новых бойцов самими же бригадами, которая даст им понимание ценности, как говорят, человеческого ресурса. Конечно, много зависит от командования подразделений на разных уровнях в их бережливом отношении к бойцам, что не вредит выполнению поставленных боевых задач.

Во-вторых – это более тесное сотрудничество с гражданской сферой, где не налажено за более чем десять лет войны нормального, сбалансированного и комфортного понимания между военными и гражданскими. Начнется активная работа с бизнесом, креативными агентствами, пиарщиками, айтишниками, СМИ, государственными учреждениями и тому подобное.

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Третье – важным фактором будет большее количество мотивированных и тех, кто сам принял решение и, возможно, понимает куда пришел и для чего. Что очень важно, на самом деле.

Хотя бывают разные случаи. Мотивированный доброволец будет плохим солдатом, или мобилизованный, которого "пригласило" ТЦК, станет хорошим воином. Здесь много факторов, но я не об этом.

Четвертое, что можно выделить, – это уровень подготовки и обеспечения, который, по моему мнению, должен был бы улучшиться с пониманием важности и дефицита личного состава. Есть общие учебные центры, есть стандартное обеспечение и куча всего, что должно было бы улучшиться. Но война диктует свои определенные сроки и время на принятие решений.

Как все будет на практике

А теперь о том, в чем я вижу негатив, опираясь на свой опыт.

Если одному подразделению для комплектования нужно, например, тысяча человек (сознательно пишу "людей", а не "военных"), а силами рекрутинга призовут на военную службу 700, то где взять еще 300? А если другой наберет 300, где ему взять 700? А третий совсем не наберет, а, может, насобирает только 100 делопроизводителей. Это тоже нужно, но ими войну не выиграешь. Почему такое возможно, я написал в начале.

Самое главное – как будет происходить распределение недостаточного количества? Окей, скажу как бывает на практике: "Пацаны, вы же крутые, вы и так нормально набираете, а вот такие-то не могут. Поэтому им 700, а вам 300, например". Будет ли тот, кто будет принимать это решение, заинтересован в объективности, а возможно и "нелюбви" к какому-то конкретному подразделению?

По моему мнению, появление на "рынке" рекрутинга десятков новых игроков так или иначе повысит конкуренцию. Конкуренция – это, конечно, не плохо, это часто развитие и масштабирование. Но ведь от самого отказа от ТЦК добровольцев больше не станет. Государство уже достаточно давно проигрывает информационное пространство. "Усталость" от войны, новости о скором перемирии – все это не способствует появлению добровольцев.

Государство перекладывает ответственность за собственные ошибки

Государство также провалило мобилизацию. Этот жест, передача функции пополнения войска на плечи отдельных подразделений, на этом этапе уже выглядит как перекладывание ответственности, а не конструктивный шаг. То есть государство выпускает на рынок рекрутинга десятки новых игроков, но взамен не дает никаких действенных инструментов. Результат – провалы даже в тех бригадах, где рекрутинг был относительно успешным.

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Если не будет ТЦК, то кто будет наполнять учебный центр людьми, которые потом можно распределять по подразделениям? Что делать с теми, кто не сможет рекрутировать, а задачи выполнять нужно?

Поймите, что воюющее подразделение своими силами не будет иметь возможностей поднять уровень мотивации всей страны, а сможет лишь частично влиять на определенную категорию сознательных граждан.

Не попадут ли подразделения, которые привлекают средства для рекрутинга под финансовое влияние политических партий или других финансовых структур, где их уже будут использовать для чьих-то амбиций или планов?

Отказ от ТЦК и законной мобилизации выглядит как отказ от обязанности защищать государство во время войны. Ведь рекрутинг – дело добровольное.

Скажу так: я против "бусификации", но я не против мобилизации. Также я за то, чтобы ТЦК работал, потому что как бы нам не хотелось, но рекрутинг не закроет все потребности.

Будем откровенны: часть добровольцев идет служить именно под давлением того, что они могут быть в любой момент мобилизованы в подразделение, где служить не хотят, где их навыки и жизнь не будут ценить. Поэтому люди делают свой самостоятельный выбор: выбирают подразделение и специальность.

Если обязательной мобилизации нет – добровольцев тоже будет меньше. Они будут, они были всегда, но это количество возможно достаточное для мирных времен, но не для полномасштабной войны.

Да, государство – это мы. Но существует ли общая государственная программа по поднятию уровня национального сознания граждан и мотивации идти в армию? Если нет, то создавайте. У нас не так много времени.

С большим уважением к мужественному украинскому народу, который веками ведет борьбу против извечного врага!