Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Беспилотных Систем в телеграмме. Центр расположен на улице Генерала Алмазова, 11.
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Что известно о новом рекрутинговом центре в Киеве
В киевском Центре предоставления административных услуг "ГОТОВО!" Силы беспилотных систем открыли новый рекрутинговый центр. Благодаря этому желающие могут проконсультироваться относительно:
- актуальных вакансий;
- выбора военной специальности и подразделения СБС;
- прохождения подготовки военнослужащего СБС.
Известно, что центр работает с 13:00 до 18:00 в понедельник, среду и пятницу. Также можно посетить с 09:00 до 13:00 во вторник, четверг и субботу. Также, для удобства, есть возможность проведения собеседования в формате онлайн.
Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Сил беспилотных систем, попасть на который вы можете по ссылке, после чего с вами свяжутся операторы.
Рекрутинговый центр создан при поддержке сообщества “Стальная ласточка”, которое объединяет гражданских и военных для общей цели – обеспечения технологического превосходства Украины. Присоединяйтесь к Силам беспилотных систем и станьте частью современной технологической армии,
– говорится в сообщении.
Напомним, в октябре правительство включило Силы беспилотных систем в перечень государственных заказчиков, что позволит оперативно усиливать фронт высокотехнологичными решениями.