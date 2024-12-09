Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили Безпілотних Систем у телеграмі. Центр розташований на вулиці Генерала Алмазова, 11.

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Що відомо про новий рекрутинговий центр у Києві

У київському Центрі надання адміністративних послуг "ГОТОВО!" Сили безпілотних систем відкрили новий рекрутинговий центр. Завдяки цьому охочі мають змогу проконсультуватися стосовно:

актуальних вакансій;

вибору військової спеціальності та підрозділу СБС;

проходження підготовки військовослужбовця СБС.

Відомо, що центр працює з 13:00 до 18:00 у понеділок, середу та п'ятницю. Також можна завітати з 09:00 до 13:00 у вівторок, четвер та суботу. Також, для зручності, є можливість проведення співбесіди у форматі онлайн.

Для цього необхідно заповнити анкету на сайті Сил безпілотних систем, потрапити на який ви можете за посиланням, після чого з вами зв'яжуться оператори.

Рекрутинговий центр створено за підтримки спільноти “Сталева ластівка”, яка об’єднує цивільних і військових для спільної мети – забезпечення технологічної переваги України. Приєднуйтесь до Сил безпілотних систем і станьте частиною сучасної технологічної армії,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні уряд включив Сили безпілотних систем до переліку державних замовників, що дозволить оперативно підсилювати фронт високотехнологічними рішеннями.