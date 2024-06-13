"Ставь плюс": ГУР запускает рекрутинговую кампанию среди гражданских

Главное управление разведки запустило всеукраинскую рекрутинговую кампанию, направленную, прежде всего, на гражданское население. Она получила название "Ставь плюс".

В ГУР стремятся показать, что в спецподразделениях нужны не только военные, но и гражданские. В частности, украинскую разведку интересуют граждане технической специализации, а также лица, способные управлять дронами.

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Новая программа ГУР

В четверг, 13 июня, ГУР представило масштабную кампанию по рекрутингу. Сейчас разведка ищет специалистов не только среди военных, но и среди гражданских, которые могут помочь своей стране.

Военная разведка – это обычно максимально закрытая и тайная структура. Но новые времена – это новые вызовы, и, конечно, новым мощным вызовом для нас стала российская агрессия и полномасштабное вторжение. И мы реагируем на него действиями,

– отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Он добавил, что в составе ГУР работают легендарные подразделения. В частности, "Кракен", "Группа 13", "Кабул-9", "Шаман" и многие другие, большинство из которых нельзя называть.

Кто нужен разведке

Как рассказал руководитель кампании, их целью является донести до гражданского населения, что у военной разведки есть вакансии. То есть, обладая определенными навыками, можно стать частью спецслужбы.

Кого мы рекрутируем? Высококвалифицированных профессионалов, наделенных лидерскими качествами и стремлением к победе. Как мужчин, так и женщин. Желающие присоединиться к нашей команде могут заполнить анкету на сайте, в "Секретном Рекрутере" или на Lobby X,

– указал он.

Рекрутер отметил, что разведке нужны граждане Украины в возрасте от 18 до 40 лет, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе. Они должны быть готовы физически, морально и психологически к выполнению задач на суше, в воздухе и на море. Главное управление разведки гарантирует официальную мобилизацию до конца действия военного положения, или службу по контракту.

Отмечается, что добровольцы пройдут подготовку, будут иметь медицинское обеспечение и оружие образцов НАТО. Заработная плата бойца стартует от 70 тысяч гривен.

Рекрутер специального технического подразделения указал, что они особенно заинтересованы в конструкторах, инженерах, радиоинженерах, мастерах-механиках и других специалистах, которые разбираются в проектировании, чтении эскизов, чертежей, радиосхем и создании своих механизмов.

Также это подразделение рассматривает тех, кто может пользоваться БПЛА, которые уже задействованы в боевых задачах, а также тех, кто может быстро научиться пользоваться дронами новейших образцов.

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