Жителям оккупированной Херсонщины поступают смс с прямым призывом "дать дуба" за Путина

Россияне уже не могут скрыть факт больших потерь. А потому то ли цинично призывают, а то ли даже умоляют украинцев с оккупированных территорий стать в ряды захватнического войска.

Полковник Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" рассказал о "необычных" эсэмэсках, которые приходят жителям оккупированной Херсонщины, передает 24 Канал. Смотрите также На незаконно мобилизованных украинцев натравливают кавказцев, – детали издевательств в рядах армии России "Отчаянный" рекрутинг оккупантов на Юге В этих сообщениях российская группировка "Днепр" сообщает о начале работы рекрутингового центра и предлагает украинцам "восполнить освободившиеся позиции" в рядах оккупационной армии. Вот такие сообщения поступают жителям оккупированных земель / Скриншот После существенных потерь, вызванных последними штурмами, российское военное руководство на местах пытается в ситуативный рекрутинг по месту дислокации, но получается плохо,

– подытожил "Штирлиц". Если перейти по ссылке, которая предлагается в сообщении, то на глаза сразу попадается цитата командующего группировки "Днепр" генерала ВДВ Михаила Теплинского. В ней признаются большие потери захватчиков, и призывают людей присоединяться и ставать следующими "зрителями" на концерте Кобзона. Теплинский предлагает "дать дуба" за Путина / Скриншот