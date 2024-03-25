Больше возможностей для рекрутинга: ДШВ запустили собственный сайт по поиску вакансий

Десантно-штурмовые войска ВСУ запустили собственный сайт, на котором можно найти вакансии на службу в конкретной бригаде. На сайте доступна анкета, заполнив которую можно стать частью украинской армии.

Осенью 2023 года Минобороны представило новую стратегию развития Вооруженных Сил, важным пунктом которой стало внедрение рекрутинга в армии. В частности, военные вакансии уже размещены на самых популярных сервисах по поиску работы.

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Вакансии в ДШВ

Десантно-штурмовые войска присоединились к новой системе рекрутинга, которую представило Минобороны в прошлом году. Так, ДШВ запустили собственный сайт, на котором размещены актуальные вакансии конкретных бригад.

Десантно-штурмовые войска – это коллектив высоких профессионалов и настоящих друзей. Их опыт и большое количество удачных военных операций – это уверенность, что рядом с тобой опытные командиры, внимательные и непоколебимые в бою. Десантно-штурмовые войска приглашают в свои ряды смелых и решительных и ищут специалистов различных направлений,

– отмечают они на сайте.

Прямо на главной странице сайта доступна анкета, в которой необходимо указать ряд личных данных. Речь идет о ФИО, гражданство, возраст, семейное положение, образование, профессию в гражданской жизни, проходило ли лицо службу ранее и другую информацию. В частности, также в отдельном поле нужно указать, на какой должности гражданин видит себя в армии.

Рекрутинг в ВСУ

В Минобороны рассказали, что новый алгоритм рекрутинга предусматривает, что кандидат сможет выбрать вакантную должность и соответствующую воинскую часть, подав заявку одним из способов. Так, украинец может обратиться к рекрутерам в Центрах предоставления административных услуг, или заполнить форму на одном из сайтов – Lobby X, Work.ua, Robota.ua или OLX.

В частности, один из таких Центров рекрутинга украинского войска работает во Львове на улице Костя Левицкого, 67. Там каждый желающий может получить консультацию по процессу рекрутинга и подобрать себе желаемую вакансию. Важно, что в этом пункте нет работников ТЦК и никто не будет выдавать здесь повестку.

Кандидата после утверждения не отправляют сразу воевать. После собеседования он должен пройти ВЛК, а также уточнить учетные данные. После этого, если лицо является новобранцем, его отправляют на обучение в соответствующий центр.