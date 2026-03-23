Рекрутинг в ВСУ: как найти вакансии в воинских частях и получить отношение

Украинцы могут присоединиться в ряды Вооруженных Сил как путем мобилизации, так и подписав контракт. Во втором случае одним из ключевых преимуществ является возможность самостоятельно выбрать подразделение для службы.

Об этом рассказала пресс-служба пресс-службы Черновицкого областного ТЦК и СП.

Как происходит процесс рекрутинга?

В ТЦК объяснили, что путь к контрактной службе необходимо начинать с поиска вакансии и конкретной воинской части. Это можно сделать через:

рекрутинговые центры ВСУ (центры рекрутинга Сухопутных войск ДШВ, ВМС, СТрО, ССО и СБпС);

центры рекрутинга корпусов и воинских подразделений (сайты корпусов, бригад, их страницы в соцсетях);

через приложение Резерв+, "Линию дронов" в Дии (к примеру, на должности операторов БпЛА, наземных роботизированных комплексов и т.д.);

центры рекрутинга украинской армии, которые действуют при ЦНАПах по всей Украине;

сайты по поиску работы, которые официально сотрудничают с Минобороны в части рекрутинга (LobbyX, Work.ua и Robota.ua).

Военные советуют украинцам подготовить резюме с информацией об образовании, опыт работы и релевантные навыки. Также стоит заранее определиться с желаемым направлением службы, ведь это поможет рекрутеру быстрее подобрать соответствующую должность.

После выбора позиции начинается коммуникация с военной частью – самостоятельно или с помощью рекрутера. Обычно она включает собеседование, проверку физической подготовки и психолого-диагностическое тестирование.

По результатам этого этапа гражданин должен получить рекомендательное письмо (так называемое "отношение"), то есть письменное согласие командира на зачисление в подразделение.

В документе указывается, принадлежит ли воинская часть к перечню приоритетного комплектования. Если да – рекомендательное письмо подлежит обязательному учету. Если нет, его должны дополнительно согласовать с высшим командованием.

Стать офицером можно даже без контракта