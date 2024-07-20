Более 130 бригад: в Генштабе назвали приоритетные воинские части для рекрутинга

Главнокомандующий ВСУ определил приоритетные воинские части, которые нуждаются в первоочередном комплектовании. Речь идет о более 130 бригадах.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ. Полковник Роман Горбач отметил, в приоритетные части привлечения личного состава происходит беспрепятственно.

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Приоритетные бригады для рекрутинга

Представитель Генштаба рассказал, что главкомом в связи с приоритетами комплектования определенных воинских частей определены основные воинские части, требующие первоочередного комплектования, так называемые приоритетные части. К ним привлечение личного состава вообще происходит беспрепятственно.

Полковник отметил, что граждане, которые обратились или к командиру воинской части, или к различным платформам, где размещены вакансии, – обращаются к определенному должностному лицу, которое проводит собеседование и отдает так называемое отношение или рекомендательное письмо.

"С этим рекомендательным письмом гражданин обращается в ТЦК, проходит процедуры ВЛК и направляется уже в батальон резерва. В батальоне резерва он зачисляется в списки и направляется в командировку для прохождения общевойсковой базовой подготовки", – рассказал Горбач.

Добавил, как определено в законодательстве, общевойсковая базовая подготовка должна длиться минимум 30 суток. После чего гражданин возвращается в батальон резерва и приказом определенного начальника уже направляется для прохождения военной службы в ту воинскую часть, которая дала это рекомендательное письмо.

Также отметил, что эта процедура на 100% работает в отношении приоритетных воинских частей. В то же время по воинским частям неприоритетного комплектования, к которым относятся и тыловые, существует несколько иная процедура. В эти воинские части также можно приобщиться на военную службу, впрочем, командир такой воинской части не имеет права выдавать рекомендательное письмо без предварительного согласования Генштабом ВСУ.

Это установлено в связи с тем, чтобы не превратить добровольное привлечение на военную службу в уклонение от нее. Если на 100% разрешить комплектовать тыловые воинские части, то достаточно много граждан пойдут служить именно в такие воинские части. А потребность в защитниках наблюдается в воинских частях, которые являются боевыми,

– подчеркнул Горбач.

Добавил, поэтому граждане, которые обращаются к командирам воинских частей неприоритетного комплектования перед тем, как получить согласие командира воинской части, обращаются соответственно через своего руководителя в Генштаб где получают разрешение на привлечение такого гражданина к этой воинской части.

Разрешение такое предоставляется не всем категориям граждан, а только тем, которые имеют очень важные дефицитные специальности в гражданской жизни и приобрели ценный опыт, который нужен именно в этих частях,

– объяснил Горбач.

По его словам, иногда возникают проблемные вопросы по распределению военных, которые добровольно выбрали ту или иную воинскую часть. Впрочем, эти случаи рассматриваются в индивидуальном порядке.

Отвечая на вопрос, какие воинские части относятся к категории приоритетных, начальник Главного управления персонала Генштаба сообщил, что речь идет о более 130 бригад воинских частей. В свободном доступе этого списка нет, однако, это и не такая большая тайна.

Гражданин, который изъявил желание поступить на военную службу, когда обращается или в Центр рекрутинга, или на платформу к самой воинской части, списки у них в наличии. При предоставлении рекомендации ему скажут, или эта бригада приоритетная, или неприоритетная.

А для понимания самого гражданина, она определяется достаточно логично: к приоритетным воинским частям относятся все бригады ДШВ, все бригады морской пехоты, все механизированные бригады Сухопутных войск, все горно-штурмовые бригады Сухопутных войск, все бригады специального назначения, все разведывательные батальоны,

– подчеркнул полковник.