В ТЦК объяснили, как происходит рекрутинг в ВСУ

В Украине продолжается рекрутинговая кампания. Граждане могут самостоятельно выбрать военную профессию и подразделение, в составе которого хотят защищать Родину от российских захватчиков.

Как происходит рекрутинг, в интервью Суспильному рассказал заместитель начальника 8-го отдела Житомирского районного ТЦК и СП Максим Присяжнюк, сообщает 24 Канал.

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Рекрутинг в ВСУ

Присяжнюк отметил, можно зайти на сайты по рекрутингу, например, Work.ua, где есть перечень вакантных должностей, перечень воинских частей, где нуждаются в тех или иных будущих военнослужащих. Второй способ – напрямую обратиться в часть.

У кого-то могут быть знакомые в части, и позвонить, сказать: "Можно я пойду к тебе? Поговори с командиром, пусть мне дадут рекомендательное письмо, буду служить вместе с тобой". Или пойти даже в саму часть, если она не попадет где-то в тыловых областях, прийти и сказать, что я имею желание служить по контракту, с кем мне об этом поговорить,

– отметил заместитель начальника ТЦК.

Добавил, представитель отдела кадров выйдет и все объяснит. Третий способ рекрутинга – прийти в ТЦК и сказать, куда хочешь.

"А если человек не знает, куда хочет и на какую должность, но просто имеет желание проходить военную службу, работники ТЦК подберут то, что более-менее для него приятно", – отметил Присяжнюк.