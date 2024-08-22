В Третьей штурмовой рассказали, как происходит рекрутинг заключенных, об их мотивации и проблемах

Среди тех, кто пополняет ряды ВСУ и идет защищать Украину от российской агрессии немало заключенных. Рекрутеры активно работают с этой категорией граждан. Осужденные имеют возможность подписать контракт, пройти обучение и попасть в воинские части.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, добавив, что такие граждане эффективно проявляют себя на фронте и являются мотивированными бойцами.

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Рекрутинг на территории тюрем

По словам Жорина, осужденные подписывают такой же контракт, как и все другие желающие присоединиться к ВСУ, единственное, что отличается – ответственность за дисциплинарные и другие нарушения.

Тогда их возвращают обратно в места лишения свободы, им могут добавить за нарушение дополнительный срок, поэтому это их мотивирует. Когда этот процесс только начинался, мы активно поддерживали такую инициативу. Сейчас мы абсолютно довольны тем, как проводится эта работа и теми кадрами, которые получили,

– подчеркнул майор ВСУ.

Военнослужащий рассказал, что рекрутинг происходит на территории тюрем, проводится собеседование, отбор, после этого осужденные проходят медицинскую комиссию, получают соответствующее решение суда о том, что они могут попасть в армию. Затем они начинают учебный процесс.

Заключенные мотивированы, но имеют проблемы со здоровьем

Жорин отметил, что самой большой проблемой среди этой категории граждан является состояние их здоровья. Единый батальон из них не формируют, а распределяют по разным.

"Мы не собираем их в одно подразделение, потому что это считаем не совсем эффективным и правильным решением с точки зрения административного управления и специфики этого контингента. В нашем подразделении уже есть такие бойцы, которые выполняют боевые задачи. Командиры довольны такими кадрами, оставляют отзывы, что получили максимально мотивированных людей, которые готовы воевать", – заметил Жорин.

Напомним, 17 мая Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому некоторым категориям осужденных разрешается мобилизация в ВСУ. Граждане, которые отбывают наказание, могут выйти условно-досрочно для службы по контракту. Однако не все желающие имеют такую возможность, закон не позволяет освобождать для мобилизации осужденных за тяжелые преступления.