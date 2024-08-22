Про це розповів в етері 24 Каналу майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, додавши, що такі громадяни ефективно проявляють себе на фронті та є вмотивованими бійцями.

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Рекрутинг на території в'язниць

Зі слів Жоріна, засуджені підписують такий же контракт, які й всі інші охочі долучитися до ЗСУ, єдине, що відрізняється – відповідальність за дисциплінарні та інші порушення.

Тоді їх повертають назад в місця позбавлення волі, їм можуть додати за порушення додатковий термін, тому це їх мотивує. Коли цей процес тільки починався, ми активно підтримували таку ініціативу. Зараз ми абсолютно задоволені тим, як проводиться ця робота і тими кадрами, які отримали,

– наголосив майор ЗСУ.

Військовослужбовець розповів, що рекрутинг відбувається на території в'язниць, здійснюється співбесіда, відбір, після цього засуджені проходять медичну комісію, отримують відповідне рішення суду про те, що вони можуть потрапити до війська. Потім вони починають навчальний процес.

Ув'язнені вмотивовані, але мають проблеми зі здоров'ям

Жорін зазначив, що найбільшою проблемою серед цієї категорії громадян є стан їхнього здоров'я. Єдиний батальйон з них не формують, а розподіляють по різних.

"Ми не збираємо їх в один підрозділ, бо це вважаємо не зовсім ефективним і правильним рішенням з погляду на адміністративне управління та специфіку цього контингенту. В нашому підрозділі вже є такі бійці, які виконують бойові завдання. Командири задоволені такими кадрами, залишають відгуки, що отримали максимально вмотивованих людей, які готові воювати", – зауважив Жорін.

Нагадаємо, 17 травня Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деяким категоріям засуджених дозволяється мобілізація до ЗСУ. Громадяни, які відбувають покарання, можуть вийти умовно-достроково для служби за контрактом. Однак не всі охочі мають таку можливість, закон не дозволяє звільняти для мобілізації засуджених за важкі злочини.