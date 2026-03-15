В Украине ускоряют ремонт дорог после зимы: какие маршруты в приоритете
- Кабмин Украины планирует увеличить темпы ремонта дорог до 150 тысяч квадратных метров в день.
- Для ремонта дорог критического значения нужно более 12,8 миллиарда гривен, при этом правительство определило 600 километров маршрутов, которые нуждаются в защите от дронов.
Юлия Свириденко приказала увеличить темпы ремонта дорог до 150 тысяч квадратных метров в день. Также определены меры для защиты ключевых маршрутов, служащих для обороны и медицинской эвакуации.
Об этом 15 марта проинформировали премьер-министр Украины Юлия Свириденко и Министерство развития общин и территорий Украины.
Как продвигается ремонт дорог в Украине?
Юлия Свириденко сообщила, что во время рабочей встречи с чиновниками обсудили ремонт автомобильных дорог общего пользования.
По данным Кабинета, с начала 2026 года в Украине отремонтировали 528 тысяч квадратных метров повреждений на дорогах. Глава правительства поручила ускорить работы.
Поставила задачу Минразвития повысить темпы выполнения дорожных работ – с текущих 60 тысяч квадратных метров в день до 150 тысяч до конца марта,
– заявила Свириденко.
Премьер-министр приказала завершить текущий ремонт международных трасс до 1 мая 2026 года.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, чиновники определили перечень ключевых логистических и эвакуационных маршрутов. Речь идет о 600 километрах дорог критического значения для медицинской и оборонной системы. Они, подчеркнул Кулеба, нуждаются в специальной защите от дронов.
Дорожные ремонтные работы уже развернуты по всей стране. Отдельный трек – прифронтовые дороги, которые обеспечивают военную логистику, медицинскую эвакуацию и поставки для Сил обороны,
– заверил вице-премьер-министр по восстановлению.
В ведомстве добавили, что в целом для ремонта этих дорог нужно более 12,8 миллиарда гривен. Сейчас совместно с Минобороны прорабатывается механизм совместного финансирования работ по восстановлению и защите маршрутов.
Во сколько обойдется восстановление дорог?
Инженер путей сообщения Анна Минюкова рассказала 24 Каналу, что для ремонта дорог не обязательно ждать потепления. Однако такое восстановление во время холодов обходится значительно дороже.
По данным премьер-министра Свириденко, в 2026 году на ремонт дорог в Украине предусмотрено 12,6 миллиарда гривен из бюджета и еще 10 миллиардов гривен из резервного фонда.
Ранее сообщалось, что в Киеве мост Патона признали аварийным. Там обнаружили сильную коррозию и трещины в конструкциях. "Киевавтодор" в 2018 году назначили заказчиком ремонта, однако проекты по восстановлению до сих пор не реализовали.