В Украине начался ремонтный бум: что имеет наибольший спрос и как найти хороших специалистов

21% украинцев испытывают нехватку качественного жилья, таковы данные майского опроса Factum Group. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

А учитывая сезон ремонта и сопутствующие последствия войны, такие услуги пользуются спросом среди наших соотечественников. Если посмотреть на нашу аналитику, сейчас пользователи активно интересуются как мелкими сезонными видами работ (например, установкой кондиционеров), так и более масштабными отделкой стен и монтажом натяжных потолков. Давайте разберемся, на что стоит обратить внимание, если вы также задумались о ремонте или новом жилье.

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Спрос на ремонт и строительство

Несмотря на войну, украинцы активно интересуются строительными и ремонтными работами. А с апреля интерес к теме ремонта ежемесячно растет. Так, на OLX чаще всего встречается поисковый запрос "Ремонт квартир". По сравнению с мартом в июле пользователи искали соответствующие объявления втрое чаще.

Среди других популярных сейчас запросов – услуги сантехников , вывоз мусора, грузовые перевозки, монтаж натяжных потолков и работы со штукатуркой. Наибольший рост интереса среди пользователей мы наблюдаем к услугам наклеивания обоев. За четыре месяца он вырос почти в 6,5 раза. А вот услуги по монтажу дверей – наоборот – пользователи искали меньше: 1,7 тысяч запросов в июле против почти 5 тысяч запросов в январе.

В интересах украинцев в строительной сфере тоже прослеживаются определенные изменения. Да, в условиях войны еще более актуальными стали модульные дома. С апреля по июнь включительно на них было в среднем почти по 5 тысяч поисковых запросов ежемесячно. Для сравнения: в марте этот показатель составлял в пять раз меньше – всего 996 запросов. Среди недостаточно типичных вариантов – поиск объявлений по слову "бомбоубежище". Да, в марте украинцы 529 раз указывали этот запрос на платформе.

Кроме того, в условиях ограниченной поставки газа и возможного отопительного кризиса, растет интерес и к утеплению фасадов. Начиная с мая это почти 2,7 тысячи запросов ежемесячно. Достаточно предусмотрительно начать подготовку к термомодернизации еще летом. Ведь острой до сих пор остается проблема транспортировки и наличия соответствующих материалов и оборудования у поставщиков. А вот с поиском исполнителей трудностей не возникло бы, ведь услуги по утеплению фасадов уже активно предлагают.

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Какие ремонтные услуги предлагают исполнители чаще всего

Есть несколько способов ремонта дома. Самый бюджетный – выполнять все работы своими силами. Этот вариант позволит сэкономить средства, но подойдет только тем, кто уверен, что сможет справиться своими силами, приобрести необходимые материалы и время на это. Если времени у вас нет совсем, можно нанять компанию, которая сделает все "под ключ".

В таком случае необходимо только определиться с исполнителем и согласовать фронт работ. Однако эта опция обойдется дороже всего. Компромиссный вариант – нанять специалистов по отдельным направлениям работ. К примеру, подготовить жилье к ремонту, вынести мебель и приобрести стройматериалы можно самостоятельно, а для выполнения сложных работ нанять профессионалов.

Для поиска исполнителей можно воспользоваться рекомендациями знакомых или специализированными площадками. Например, у нас в категории "Строительство/ремонт/уборка" есть десятки тысяч объявлений от специалистов. Больше всего предложений в июле – в сфере строительных услуг (39,3 тысяч объявлений), среди которых можно найти как узкоспециализированные виды работ (например, кровельные или сварочные), так и варианты комплексных решений (объявление с условной отметкой "работы любой сложности" ).

Для выполнения работ по направлению “Отделка и ремонт” можно найти специалистов из 17 тысяч объявлений. Пользователи могут нанять исполнителей ремонта широкого профиля, специалистов по установке натяжных потолков, а также рабочих для приклеивания обоев и кафеля.

Также среди лидеров предложений – категория "Бытовой ремонт/уборка", где размещено 16 тысяч объявлений. Чаще всего в этом сегменте можно найти услуги по вывозу строительного мусора, уборке и разборке мебели, а также уборке жилья. Выбрать специалистов по ремонту сантехники или коммуникаций можно из примерно 10 тысяч объявлений. Исполнители в этой сфере чаще всего предлагают услуги сантехников, прочистку канализаций и реставрацию ванных комнат.

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Как выбрать исполнителя работ

Выбор исполнителей играет немаловажную роль, ведь от их квалификации и опыта зависят сроки и качество самого ремонта. Определиться с выбором может быть непросто, особенно если ремонт для вас – дело новое. Прежде всего, необходимо убедиться, что вы выбираете среди актуальных предложений. На профильных сервисах есть удобные инструменты для этого. К примеру, мы создали фильтр "Работаем сейчас", который отображает, что специалист или конкретная компания работает во время войны. Так вы увидите только актуальные объявления.