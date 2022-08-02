А враховуючи сезон ремонту та супутні наслідки війни, такі послуги мають попит серед наших співвітчизників. Якщо подивитися на нашу аналітику, зараз користувачі активно цікавляться як дрібними сезонними видами робіт (наприклад, встановленням кондиціонерів), так і більш масштабними – оздобленням стін та монтажем натяжних стель. Давайте розберемося, на що варто звернути увагу, якщо ви також замислилися про ремонт чи нове житло.

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Попит на ремонт та будівництво

Попри війну, українці активно цікавляться будівельними та ремонтними роботами. А з квітня інтерес до теми ремонту щомісяця зростає. Так, на OLX найчастіше зустрічається пошуковий запит "ремонт квартир". У порівнянні з березнем, у липні користувачі шукали відповідні оголошення втричі частіше.

Серед інших популярних зараз запитів – послуги сантехніків, вивіз сміття, вантажні перевезення, монтаж натяжних стель і роботи зі штукатуркою. Найбільший приріст інтересу серед користувачів ми спостерігаємо до послуг наклеювання шпалер. За чотири місяці він зріс майже у 6,5 разів. А ось послуги з монтажу дверей – навпаки – користувачі шукали менше: 1,7 тисячі запитів у липні проти майже 5 тисяч запитів у січні.

В інтересах українців у будівельній сфері теж простежуються певні зміни. Так, в умовах війни ще більш актуальними стали модульні будинки. З квітня до червня включно на них було в середньому майже по 5 тисяч пошукових запитів щомісяця. Для порівняння: у березні цей показник становив уп'ятеро менше – всього 996 запитів. Серед не досить типових варіантів – пошук оголошень за словом "бомбосховище". Так, у березні українці 529 разів вказували цей запит на платформі.

Крім того, в умовах обмеженого постачання газу та можливої опалювальної кризи, зростає інтерес і до утеплення фасадів. Починаючи з травня, це майже 2,7 тисячі запитів щомісяця. Досить завбачливо почати підготовку до термомодернізації ще влітку. Адже гострою й досі залишається проблема транспортування та наявності відповідних матеріалів і обладнання у постачальників. А ось із пошуком виконавців труднощів не мало б виникнути, адже послуги щодо утеплення фасадів уже активно пропонують.

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Які ремонтні послуги пропонують виконавці найчастіше

Є кілька способів ремонту оселі. Найбюджетніший – виконувати усі роботи самотужки. Цей варіант дозволить зекономити кошти, але підійде лише тим, хто впевнений, що зможе впоратися своїми силами, придбати необхідні матеріали і має час на це. Якщо ж часу у вас немає зовсім, можна найняти компанію, яка зробить все "під ключ".

У такому випадку необхідно лише визначитись із виконавцем та узгодити фронт робіт. Однак ця опція обійдеться найдорожче. Компромісний варіант – винайняти спеціалістів на окремі напрямки робіт. Наприклад, підготувати житло до ремонту, винести меблі і придбати будматеріали можна самостійно, а для виконання складних робіт найняти професіоналів.

Для пошуку виконавців можна скористатись рекомендаціями знайомих або спеціалізованими майданчиками. Наприклад, у нас в категорії "Будівництво / ремонт / прибирання" є десятки тисяч оголошень від спеціалістів. Найбільше пропозицій у липні – у сфері будівельних послуг (39,3 тисячі оголошень), серед яких можна знайти як вузькоспеціалізовані види робіт (наприклад, покрівельні чи зварювальні), так і варіанти комплексних рішень (оголошення з умовною позначкою "роботи будь-якої складності").

Для виконання робіт у напрямку “Оздоблення та ремонт” можна знайти спеціалістів з-поміж 17 тисяч оголошень. Користувачі можуть найняти виконавців ремонту широкого профілю, фахівців зі встановлення натяжних стель, а також робітників для приклеювання шпалер та кладки кахлів.

Також серед лідерів пропозицій – категорія "Побутовий ремонт / прибирання", де розміщено 16 тисяч оголошень. Найчастіше в цьому сегменті можна знайти послуги з вивозу будівельного сміття, збирання та розбірки меблів, а також прибирання житла. Обрати фахівців з ремонту сантехніки чи комунікацій можна з приблизно 10 тисяч оголошень. Виконавці у цій сфері найчастіше пропонують послуги сантехніків, прочистку каналізацій та реставрацію ванн.

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Як обрати виконавця робіт

Вибір виконавців грає важливу роль, адже від їхньої кваліфікації та досвіду залежать терміни та якість самого ремонту. Визначитись із вибором може бути непросто, особливо якщо ремонт для вас – справа нова. Передусім необхідно переконатись, що ви обираєте серед актуальних пропозицій. На профільних сервісах є зручні інструменти для цього. Наприклад, ми створили фільтр "Працюємо зараз", який відображає, що спеціаліст чи конкретна компанія працює під час війни. Так ви побачите лише актуальні оголошення.