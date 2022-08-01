путінський дерибан вийшов за межі рф

Минулого тижня куратори від "єдіной росіі" провели зустрічі з "партіями" "мір луганщінє" (панівна "партія" терористичної квазіреспубліки в Луганській області) та аналогічною псевдопартією бойовиків, які діють на окупованій Донечині. На нараді вони повідомили, що ці об'єднання посіпак окупантів увійдуть до складу партії "єдіная росія".

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Водночас політтехнологи кремля працюють над ребрендингом партії "єдіная росія" у "вєлікую росію". Така партія існує в рф, її заснував дмітрій рогозін, напрямок партії – ультраправа націоналістична.

Спрут режиму

Зараз підтримка незаконних збройних формувань на окупованому Донбасі регіонами рф розглядається як формувальна стратегія до майбутніх місцевих виборів у рф і ставить за мету консолідацію російських політичних сил у підтримці "русскіх Донбасу".

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А "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України є політичними діями щодо зміцнення політичного режиму в рф, до транзиту влади, що намічається в рф.

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