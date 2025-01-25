59-я бригада стала штурмовой бригадой беспилотных систем

59-я мотопехотная бригада стала штурмовой бригадой беспилотных систем и вошла в силы беспилотных систем ВСУ. Подразделение усилили для выполнения задач разведки и ударов дронами, в частности во время обороны Покровска.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу бригады. Изменения вступили в силу 3 января 2025 года, что свидетельствует об активном расширении роли беспилотников в современной войне.

Читайте также Десятки россиян накрыло "кассетами": Силы обороны провернули потрясающую операцию на Курщине

59-я бригада стала ударным подразделением дронов

Отныне бригада не входит в состав Сухопутных войск ВСУ, а стала частью сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. В рамках реорганизации подразделение стало одной из отдельных бригад сил беспилотных систем, получившей расширенные возможности для ведения разведывательной и ударной деятельности.

На сегодня бригада выполняет задачи по обороне города Покровск, используя уникальные возможности FPV-дронов для разведки и поражения врага.

Важно отметить, что еще до реорганизации в составе бригады действовал батальон беспилотных систем "Хищники Высот", который специализировался на разведке и ударах беспилотниками.

Кроме этого, реорганизация 59-й бригады является частью масштабного реформирования подразделений ВСУ. Так, ранее был реорганизован и 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра". Его командир Роберт Бровди сообщил, что подразделение расширило количество личного состава, увеличил свои возможности и стал 414-й отдельной бригадой беспилотных авиационных систем в составе морской пехоты ВСУ.