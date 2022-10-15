Репарации от России: Устенко рассказал о возможных механизмах взыскания

Война, развязанная Россией против Украины, отнимает жизни у лучших граждан нашей страны и наносит ей огромный ущерб. После нашей победы агрессор будет вынужден возместить его в полном объеме.

Для этого нужно иметь готовые механизмы для взыскания репараций от России. Их уже есть несколько вариантов. Об этом 24 каналу рассказал советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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Сможет ли Украина получать часть прибыли России

Один из них – получение денег из нефтегазовой прибыли России в будущем. Как отметил Устенко, даже если страна-агрессор будет полностью изолирована, ее энергоресурсы все равно могут быть пригодны для мира, а России все равно нужно будет закупать критический импорт, например лекарства.

"Я думаю о примере Ирана. Иран – это когда ты продаешь свой энергетический ресурс в обмен на продовольствие. В этом случае может идти обмен на какой-то критический импорт для них", – считает он.

Советник президента пояснил, что критический импорт – это, прежде всего, медицина. Например, продукты фармацевтической промышленности, которые нужны для того, чтобы поддерживать жизнь людей, нуждающихся в специальных лекарствах. Также есть критический импорт, касающийся гуманитарных вопросов. Следовательно, Россия должна продавать что-либо на мир, потому что стране нужно будет обеспечивать получение валютных поступлений, хотя и незначительное.

Итак, когда Россия будет вынуждена продавать что-то, а скорее всего энергоресурсы, на них также будет устанавливаться цена. Так, например, по мнению Устенко, не будет препятствий для того, чтобы продавать российскую нефть не за 20 долларов, а за 40, и эту разницу в 20 долларов передавать в специальный фонд репараций для Украины. Это справедливо не только для нефти, но и других ресурсов, которые Россия продает сейчас или будет продавать в будущем на мировых рынках.

Но нужно понимать, что и ситуация меняется. Представьте, что сейчас все понимают, что Россия больше никогда снова не будет ответственным поставщиком энергетического ресурса. Более того, сейчас идет стимуляция широкой дискуссии относительно потребности в дополнительных инвестициях для того, чтобы развивать альтернативные направления энергетики и уменьшить зависимость от ископаемых ресурсов.

– подчеркнул Устенко.

Украина рассчитывает на арестованные российские активы

По словам советника Зеленского, страну нужно будет восстанавливать сразу после победы, поэтому нельзя надеяться только на потенциальные доходы агрессора. По актуальным оценкам, Россия уже нанесла Украине прямой и косвенный ущерб на триллион долларов.

И эта цифра постоянно увеличивается, потому что они наносят удары по нашей стране, калечат наших людей, калечат нашу инфраструктуру. Они должны за это отвечать,

– констатировал Устенко.

Следовательно, Украина рассчитывает на арестованные за рубежом российские ресурсы :

350 миллиардов долларов активов Центробанка России, находившихся за пределами страны-агрессора,

активов Центробанка России, находившихся за пределами страны-агрессора, 150 миллиардов долларов российского руководства и его ближнего круга, которые либо уже арестованы, либо попадут под арест. По некоторым оценкам, сумма вывезенных российской элитой финансовых ресурсов может быть даже больше.

"То есть сейчас мы с вами можем рассчитывать где-то на пол триллиона долларов, которые находятся под арестом или будут находиться под арестом", – отметил Устенко.

И хотя существуют некоторые технические вопросы относительно того, как передать эти средства в пользу Украины, большая группа мировых и украинских юристов работают над их решением и имеют существенный прогресс.

Вместе с тем, даже если Украина в полной мере получит все замороженные российские активы, остаются еще пол триллиона долларов, которыми провинилась нашему государству Россия. И для того чтобы получить эти деньги как репарации, компенсации и контрибуции, нужно намного больше времени.

Олег Устенко рассказал о механизмах взыскания репараций с России: смотрите видео

Сколько времени Украине нужно на восстановление

Украинский ученый и экономист Роман Шеремета в интервью 24 каналу рассказал, что для того, чтобы вернуться к довоенному уровню развития и восстановиться после российской агрессии, потребуется от 10 до 20 лет.

По его словам, это может произойти и быстрее – все зависит от того, насколько мир будет и дальше поддерживать Украину. Однако рассчитывать все же нужно на более долгий период.