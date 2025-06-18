Идентификация 6000 тел украинских военных продлится более года, – Клименко

Россия передала Украине тела около 6000 павших украинских воинов. Их полная идентификация может занять не менее 13 –14 месяцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

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Сколько продлится идентификация тел

Игорь Клименко заявил, что в целом российская сторона передала 6060 тел.

Я могу лишь примерно оценить ситуацию, ведь анализ еще продолжается – в каком состоянии находятся останки и сколько их на самом деле содержится в пакетах, которые нам передала российская сторона,

– пояснил министр.

По "самым скромным предварительным оценкам специалистов", на идентификацию тел понадобится не менее 13 – 14 месяцев. Клименко отметил, что речь идет о минимальном времени, необходимом для полной идентификации.

Глава МВД также подчеркнул, что судебно-медицинские эксперты, следователи и другие специалисты сейчас работают в три смены, чтобы как можно быстрее завершить процесс.

Напомним, недавно стало известно, что в Черновцах среди репатриированных тел погибших на войне украинцев обнаружили тело оккупанта. На нем была российская форма и другие детали, указывающие на его принадлежность к вражеской армии.

Ранее Игорь Клименко уже объяснял, что Россия может намеренно передавать тела своих граждан вместе с украинцами, чтобы увеличить количество тел и загрузить работой украинских экспертов.