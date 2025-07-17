В МВД обнародовали новые данные об останках российских солдат среди репатриированных тел

Министерство внутренних дел Украины, Главное управление разведки и Координационный штаб обнародовали новые данные по остаткам российских солдат, которые нашли среди репатриированных тел.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины.

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Что известно о репатриации тел?

В рамках проекта "Хочу жить" были обнародованы новые фотографии и информация о российских военнослужащих, которых страна-агрессор передала во время недавних репатриаций.

Отмечается, что во время экспертиз переданных Россией останков, которые были представлены как тела украинских защитников, эксперты МВД обнаружили характерные шевроны, татуировки с российской символикой, элементы формы и другие признаки, указывающие на принадлежность погибших к армии России.

Родственникам погибших российских военных, которые опознали тело или подозревают, что среди неопознанных может быть их родственник, в МВД рекомендуют обратиться в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести (ICMP).

Украинская сторона четко, последовательно и профессионально фиксирует все факты и действует исключительно из гуманитарных соображений,

– отметили в министерстве.

К слову, ранее глава МВД Игорь Клименко уже рассказывал, что враг передает тела россиян вместе с украинцами. Он объяснил, что Россия может делать это намеренно, чтобы увеличить число переданных тел и загрузить работой украинских экспертов.