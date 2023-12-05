"Такие мины были у моего дома": как учатся подростки-спасатели в харьковском лицее

За почти 2 года войны в Украине растет поколение подростков, на взросление которых непосредственно повлияла российская агрессия. Многих из них она заставила выбрать профессию, которая приносила бы пользу украинскому обществу.

Это можно увидеть на примере харьковского лицея "Спасатель", репортаж из которого для 24 Канала сделала корреспондентка Анна Черненко. По ее наблюдению, многие ученики этого учебного заведения видят свое будущее в службе для Украины и ее граждан.

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Какова мотивация харьковских подростков

Из-за близости к российской границе, все обучение в лицее "Спаситель" проходит офлайн. Бомбоубежище в учебном заведении также есть, но в нем можно находиться только временно. И только в отдельных случаях в лицее проводят привычные офлайн-занятия, в том числе и касательно профессиональной ориентации.

"За несколько дней до полномасштабного вторжения мы были на похожем уроке безопасности, и тогда школьники воспринимали это совсем иначе. На нем дети слушают и понимают, что полученные знания о минной безопасности или наложении турникета могут им понадобиться уже через несколько минут", – поделилась корреспондентка.

Большое количество харьковских детей в течение длительного времени видело войну своими глазами, и это оказывает большое влияние на то, каким они видят свое будущее, в том числе и профессиональное. Многие ученики лицея отмечают, что в военное время люди часто нуждаются в помощи – и это лучше всего, что они могут сделать для страны сейчас.

Меня поразило, когда лектор рассказывал ученикам о минах отложенного действия (ПТМ-1С, запрещенных более чем в 160 странах мира – 24 Канал), а кто-то из ребят говорит, что такие мины были возле моего дома,

– рассказала Черненко.

Также ученики лицея "Спаситель" ценят то, что могут получить практические знания в рамках таких уроков, ведь в обычных школьных дисциплинах подобную информацию подают в основном теоретически. Самыми полезными для реалий Харьковщины они называют противопожарную и минную безопасность, а также – основы психологии.

Какова ситуация на Харьковщине