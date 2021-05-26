Лукашенко паникует, а люди в ловушке: почему задержание Протасевича – сигнал миру

Белорусские силовики в Минске задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, бывшего редактора главного оппозиционного телеграм-канала Беларуси NEXTA, а ныне редактора телеграм-канала "Беларусь головного мозга".

"У Беларуси, России и Казахстана единая общая граница и единая таможенная территория"

Политик, посол Украины в Беларуси (с февраля 2010 года по июнь 2011 года) Роман Бессмертный отмечает, что все авиационные коммерческие авиаперевозки подпадают под действие Чикагской конвенции, регулирующей правила международных гражданских коммерческих перевозок.

На основе этой концепции существуют сложившиеся правила. Три года назад государственная авиационная администрация и Украина утвердила их, Россия и Беларусь также. В документе, как и в правилах национальных и международных почти не найдется вопросов, которые не регламентируются. А эти вещи являются потенциально рисковыми, у них максимальный уровень регламентации,

– объясняет Бессмертный.



Роман Бессмертный / Фото – фейсбук Романа Бессмертного

Политик отмечает, что применение военного самолета для сопровождения и принуждения для посадки при нестандартной ситуации, сложившейся на коммерческом самолете для гражданских перевозок – запрещено. Кроме того, говорит он, дискутировать, имеет ли отношение к этому Российская Федерация не нужно. Ведь у Беларуси, России и Казахстана, согласно договору единая общая граница и единая таможенная территория.

Безусловно, ситуация управлялась из одного центра и это не Беларусь. Регламентирует авиаперевозки на этой территории единый центр. Чикагская конвенция регламентирует соответствующие правила: вопросы, связанные с перелетами по так называемым транспортным коридорам и даже перелеты над территорией стран, которые вошли или не вошли в подписантов Чикагской конвенции,

– говорит дипломат.

По словам Бессмертного, аналогичные ситуации несколько раз в год случаются и в украинской практике, в частности, когда самолеты заворачивали. Однако, никогда не применяли военные самолеты.

Это категорически запрещено. Почти в каждом пункте, при возникновении нестандартной ситуации, написано, что соответствующий уполномоченный орган должен изложить аргументированную позицию экипажу и капитан экипажа принимает решение. В этом случае, который произошел, предъявлять претензии капитану экипажа невозможно. Он действовал исходя из мотивов безопасности пассажиров. Поэтому он посадил самолет по требованию российско-белорусской стороны,

– отмечает он.

"Есть признаки уголовного преступления"

По словам политика, действия в отношении пассажиров, находившихся на борту самолета, – являются нарушением основополагающих прав человека и гражданина. Подобные случаи в международной практике рассматриваются в международных судах. В аналогичных случаях государство и авиакомпания, совершившие такие действия, должны компенсировать пассажирам моральный и материальный ущерб.

Кто-то, возможно, опоздал на самолет, кому не предоставили вовремя какую-то помощь. Если говорить о Романе Протасевиче, то, безусловно, такие действия говорят, что российско-белорусская сторона совершила против него противоправные действия. Здесь не просто признаки нарушения норм, а есть признаки уголовного преступления. Так как нарушают и права тех, кто осуществляет коммерческие перевозки и права граждан, находившихся на борту,

– добавляет эксперт.

Роман Бессмертный говорит, что задержанный оппозиционер имеет право на защиту не только в лице национального суда и законодательства, но и на защиту международного права. Кроме того, такие действия российско-белорусской стороны можно квалифицировать как преступление.

Какой может быть реакция российско-белорусской стороны? С одной стороны очевидно, что они могут игнорировать из-з того курса, который сегодня принят там и который внедряет Россия. Я уже не говорю о том, что Лукашенко не признан ни одной из стран ЕС избранным президентом, по закону,

– добавил Бессмертный.

"Беларусь может быть признана государством-террористом"

Он подчеркивает, что должны быть внедрены жесткие санкции против Беларуси, в том числе это прекращение авиационных перевозок, санкции, касающиеся имущества и счетов, которыми государство владеет на территории других стран.

Если будут признаки, о которых я рассказал, Беларусь может быть не только признана страной финансирующей терроризм, а государством- террористом, потому что здесь есть признаки террористического шага в отношении граждан-участников и соответствующего бизнеса. Были также применены регулярные войска, то есть военный самолет для механизма принуждения. Если такие решения будут приняты, то за этим следуют жесткие международные санкции в отношении политического руководства, предприятий соответствующего государства,

– рассказал Бессмертный.

Член правления "Украинского Хельсинского союза по правам человека" Владимир Яворский говорит, что государство не имеет права применять военную авиацию для принуждения гражданского самолета приземляться на ее территории без надлежащих оснований.

В Беларуси права как такового уже давно не существует, есть определенные права органов власти. Продолжается гражданская война против собственного народа. Режим действительно сейчас боится той ситуации, которая длится 9 месяцев. Протесты никак не удается подавить. Для них было важно поймать, как они считают, развязывающих эти процессы. Поэтому руководство Беларуси не боится санкций,

– считает Яворский.

Владимир Яворский / Фото DT.UA

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что слишком жестких санкций со стороны мира не будет.

Если Украина и ЕС применили бы действительно жесткие санкции, то этот режим мог бы пасть довольно быстро. А бояться запрета транзита самолетов – это мелочь для их режима,

– говорит член правления "Украинского Хельсинского союза по правам человека".

"Власть хочет их задавить, чтобы их вообще не было слышно"

Александр Лукашенко утвердил новые ограничения для СМИ и массовых мероприятий. Они вступят в силу через месяц. В частности, запрещается освещение неразрешенных митингов, а также в Беларуси запретят работу СМИ, в которых учредителем выступает иностранец или иностранная компания.

Владимир Яворский считает, что это один из методов, которым самопровозглашенный президент Беларуси хочет "подавить" акции протеста, которые продолжаются.

Там есть некоторые независимые СМИ, например, "Радио Свобода", "Еврорадио" и другие. Конечно, после разгрома TUT.BY список сокращается. Но люди знают, что протесты происходят. Власти хотят их задавить, чтобы их вообще не было слышно. Поэтому в определенном смысле там идет гражданская война, потому что государство избрало такой путь, где тот, кто не согласен должен сидеть в тюрьме или уехать из страны,

– добавил эксперт.

Владимир Яворский отмечает, что от задержанного оппозиционера Романа Протасевича руководства Беларуси может требовать публичного "признания". "Я думаю, что его будут пытать и скорее всего его будут заставлять, чтобы он публично в чем-то признался и сказал обо всем и всех. Уже неоднократно говорилось про эти легенды о заговорах со стороны Литвы, Польши, Америки. Это повторяющиеся процессы. И о Майдане много раз пробовали говорить. Конечно, здесь будут такие же технологии", – объясняет он.

Трудно сказать, насколько он (Протасевич) продержится, чтобы не делать этих заявлений, потому что там система довольно жесткая и последствия этого для всех очевидны. Но все знают, что эти процессы никем не инициировались, они идут изнутри и это для власти только потеря времени. Ни к чему хорошему это не приведет,

– предупреждает эксперт.

Сейчас, говорит Владимир Яворский, четкого обвинения для белорусского оппозиционера нет. Однако, его могут обвинить в создании террористической организации. В таком случае Роману Протасевичу грозит смертная казнь. Если же его обвинят в организации массовых беспорядков, то максимальный срок заключения, который может получить оппозиционер – 15 лет. Эксперт считает, что руководство Беларуси не будет прибегать к использованию Романа Протасевича в обмене для снятия санкций.

Сейчас будут атаковать всех, кто каким-то образом влияет на протесты за рубежом или внутри страны, всех публичных людей. Их цель – задавить, чтобы эти люди прекратили свою публичную деятельность. Возможно, через несколько лет они это используют, но сейчас их цель не для обмена,

– добавил эксперт.

"Репрессии только усугубляются"

Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук Валерий Карбалевич говорит, что Роману Протасевичу могут предъявить новые обвинения, в частности, его могут обвинить в терроризме. На данный момент, говорит эксперт, в Беларуси около 400 политзаключенных и говорить об их освобождении в обмен на снятие санкций – невозможно. В частности, эксперт отмечает, что в заключении находятся Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, которые претендовали на пост президента Беларуси.

Если говорить об освобождении политзаключенных в ответ на встречные шаги со стороны Запада, должна быть совсем другая политическая атмосфера. Надо, чтобы обе стороны приняли решение "разморозить" отношения и начали двигаться друг другу на встречу. Именно это произошло после того, как произошла история с Крымом, когда геополитическая ситуация изменилась и Беларусь не поддержала Россию в этом конфликте с Украиной. Тогда Беларусь и Запад начали "размораживать" отношения и в рамках этого процесса начались обмены политзаключенными,

– рассказал белорусский политолог.

Карбалевич отмечает, что сегодня отношения между Беларусью и Западом показывают противоположную ситуацию.

Валерий Карбалевич / Фото з belmarket.by

Продолжается процесс эскалации конфликта и в этом тренде говорить об освобождении просто не приходится. Скорее количество политзаключенных в Беларуси увеличивается с каждым днем. Репрессии только усугубляются,

– добавил эксперт.

Кандидат исторических наук говорит, что "сужение рамок свободы" в Беларуси будет продолжаться.

По его словам, власти хотели получить ряд эффектов от задержания бывшего редактора телеграм-канала NEXTA:

получить информацию о том, кто финансирует какие Telegram-каналы;

заставить выступить по телевидению, чтобы он рассказал, как западные спецслужбы организовали революцию в Беларуси;

вдохновить своих сторонников.

Сейчас в соцсетях его сторонники просто в восторге от молниеносной операций спецслужб. Кроме того, отомстить Протасевичу, за то, что во время массовых протестов тот Telegram-канал, редактором которого он был, был важным координатором этих протестов. Это просто месть. Также запугать тех лидеров оппозиции в эмиграции, которые проводят активную политику, чтобы они также понимали, что "у нас длинные руки". Поэтому, здесь много задач решается,

– говорит эксперт.

Валерий Карбалевич предполагает, что Протасевич мог не знать, что полет самолета будет проходить через территорию Беларуси.

Таких случаев в Беларуси не было и я не думаю, что Протасевич об этом думал. Он летел из столицы одной страны ЕС в столицу другой страны ЕС. Он, возможно, даже не знал, что эта трасса проходит через территорию Беларуси. Он мог не знать. Разве, если человек берет билет и летит в другую страну, то он всегда интересуется через какие страны проходит эта трасса?

– задается вопросом белорусский эксперт.

"Ситуация, которую никто не мог предвидеть"

Координатор в независимой неправительственной инициативе Free Belarus Center Полина Бродик отмечает, что это беспрецедентная ситуация, которой не никогда в истории новейшей Беларуси не было.

Мне кажется, не было подобного в ЕС и даже в постсоветских странах. Поэтому, вряд ли кто-то мог ожидать такого со стороны Лукашенко, несмотря на то, что последние полгода он показывал чудеса фантазии. Но это совсем не типичная ситуация, которую никто не мог предвидеть,

– рассказала Бродик.



Полина Бродик / Фото – фейсбук Полины Бродик

Полина Бродик отмечает, что у Протасевича нет статуса беженца, который мог бы защитить его в рамках "Хартии основных прав Европейского Союза" от преследования.

Сейчас нужны более решительные меры по стороны США и ЕС, чтобы защитить его. До произошедшего события, с посадкой самолета, действия Лукашенко мало кто из европейских политиков называл террористическими актами. Сегодня это уже популярно мнение. После того, что произошло, все должны понимать, что дальше может быть только хуже,

– говорит эксперт.

Координатор в независимой неправительственной инициативе Free Belarus Center отмечает, что запрет авиасообщения может привести к тому, что граждане Беларуси, в частности те, кто преследуется по политическим причинам, станут "заложниками страны".

Мне кажется, что было бы неправильным перекрывать воздушное сообщение с Беларусью, потому что эти люди окажутся заложниками этой страны и лишаться возможности хоть как-то спасти свою жизнь. Самолет сейчас фактически остается единственным легальным путем, которым можно оттуда выбраться. Потому что наземное пограничное перемещение из Беларуси было запрещено кроме исключительных случаев: командировок и с медицинской целью,

– предупреждает Полина Бродик.

По словам эксперта, Роман Протасевич может обладать информацией, которая не должна попасть в "белорусские руки псевдовласти".

Лукашенко до сих пор пытается делать вид, что действует в рамках закона, хотя это закон не имеет ничего общего с международными нормами и вряд ли можно кого-то уже обмануть своими псевдолегальные действиями,

– добавила Полина Бродик.

Контекст

23 мая Беларусь с помощью истребителей заставила посадить самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что причиной посадки стали данные о минировании самолета. Бомбу не нашли, а пассажиров, в том числе Протасевича, отправили на повторный осмотр. Тогда и задержали оппозиционера и его девушку Софию Сапегу.

заставила посадить самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что причиной посадки стали данные о минировании самолета. Бомбу не нашли, а пассажиров, в том числе Протасевича, отправили на повторный осмотр. Тогда и задержали оппозиционера и его девушку Софию Сапегу. Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский заявил, что сообщение о заминировании самолета поступило от имени террористической организации ХАМАС (палестинское исламистское движение в Секторе Газа). Представитель ХАМАС Фавзи Бархум заявил, что организация не имеет отношения к угрозе взрыва самолета Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске.

заявил, что сообщение о заминировании самолета поступило от имени террористической организации (палестинское исламистское движение в Секторе Газа). Представитель ХАМАС заявил, что организация не имеет отношения к угрозе взрыва самолета Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске. Вечером 24 мая государственными СМИ Беларуси было опубликовано видео, где активист Роман Протасевич говорит, что "сотрудничает со следствием" и дает "показания по факту организации массовых беспорядков в Минске". Также оппозиционер добавил, что находится в СИЗО №1 Минска и проблем со здоровьем якобы у него нет. Однако, на видео видно, что до этого Романа Протасевича избили. Как сообщают иностранные СМИ, отец задержанного белорусского оппозиционера Дмитрий считает, что его сына били и заставили признать свою вину в организации массовых беспорядков в Беларуси.

Белорусские силовики показали Романа Протасевича после задержания / Скриншот с видео