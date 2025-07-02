Уже некого сажать, людей пугают смертной казнью, – боец из Беларуси о режиме Лукашенко

Россия имеет значительное влияние на Беларусь, поддерживая незаконное пребывание у власти Александра Лукашенко. Белорусы, которые недовольны ситуацией в стране находятся под постоянной угрозой репрессий, ведь там это основной рычаг давления на население.

Представитель Белорусского добровольческого корпуса рассказал 24 Каналу, что ситуация в Беларуси только ухудшается. Репрессии становятся только мощнее, людей сажают в тюрьмы.

Смотрите также Договорились со "старшим братом": Лукашенко анонсировал сроки размещения "Орешника" в Беларуси

"Людей, которые отсидели свои сроки, снова возвращают за решетку, ведь уже некого сажать. В Беларуси есть еще высшая мера наказания – смертная казнь. Государство этим пользуется, осуществляя моральное давление", – сказал он.

Какова ситуация в Беларуси

Представитель Белорусского добровольческого корпуса заметил, что все, кто против незаконной власти в Беларуси, знают об угрозе попасть под репрессии.

Сторонники Александра Лукашенко пытаются создать картинку, мол, в стране все хорошо, все счастливы и живут в безопасности.

Все это ширма, всегда так было и легче не становится – очень плохие экономические показатели, очень много безработных,

– подчеркнул представитель Белорусского добровольческого корпуса.

Он отметил, что в Беларуси очень много людей за решеткой из-за неприятия власти. Неизвестно, когда они выйдут и выйдут ли вообще.

Как белорусы относятся к войне в Украине

Военный подчеркнул, что большинство белорусов понимают, что происходит в Украине и не поддерживают вооруженное нападение России, но им нельзя об этом говорить или высказывать собственное мнение.

Все потому, что к тебе придут и спросят, почему так. Не то, что даже говорить нельзя о поддержке Украины, но и переводить деньги на ВСУ. Тебя вычислят и будет уголовная ответственность и репрессии,

– заметил он.

Многие белорусы, которые донатили, выехали из страны, или уже в тюрьме.

Свержение режима Лукашенко

Представитель Белорусского добровольческого корпуса сказал, что те, кто против режима Лукашенко, конечно, имеют целью свергнуть его, но сейчас это не слишком реалистично.

Я понимаю, что пока не произойдет развала России – Беларусь не будет никогда свободной,

– высказался военный.

Сейчас много российских войск в стране. Они обучают белорусских силовиков воевать, поэтому, по его мнению, нельзя просто прийти с оружием и освободить Беларусь. Для этого должен состояться распад России.

Интересно, в украинский плен попал белорус с позывным "Студент", который воевал на стороне России. Его бросили в Волчанск, где он стал свидетелем многочисленных потерь среди оккупантов. Впоследствии мужчину заставили участвовать в штурмах в составе 82-го мотострелкового полка, используя его как "пушечное мясо", а в плен он сдался добровольно, пытаясь спастись от жестокого обращения в российской армии.