Решает много задач в бою, – в Defense Express назвали самые эффективные истребители для Украины

Разговоры о поставках самолетов для Украины продолжаются уже не первый месяц. Если оценивать все самолеты, которые сейчас на вооружении у наших западных партнеров, то F-15 для Украины – лучший вариант, хоть и дорогой.

Об этом во время стрима для 24 канала рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков. Он также отметил, что это тяжелый самолет с максимальным полетным весом более 36 тонн, даже один такой истребитель может решить очень много задач на поле боя.

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Олег Катков добавляет, что F-15 – первый борт, ставший истребителем-бомбардировщиком 4+ поколения. В то же время Gripen – самый легкий самолет такого класса, у него очень ограниченные боевые возможности, добавляет он.

Самолеты Gripen (Швеция) и F-15 (США)

Также стоит оценивать стоимость эксплуатации, потому что в Пентагоне уже прямо заявили, что все это оружие, которое нам сейчас предоставляют – в будущем мы должны обслуживать самостоятельно,

– говорит Катков.

По разным данным, один час полета F-15 стоити больше, а Gripen –долларов.

Далее, Олег Катков говорит, что следует проанализировать такой параметр, как готовность производства самолета. "Истребитель Gripen великолепен, великолепен настолько, что таких бортов производят по несколько штук в год", – добавляет он.

Однако, если говорить о самом важном – жизненном цикле самолета, то Gripen – это тот борт, от которого все отказываются,

– объясняет военный эксперт.

"При таких условиях, лучшим вариантом является либо F-15, либо F-16, первый имеет огромную боевую эффективность, как и огромную стоимость в эксплуатации", – резюмирует он.

Полный стрим с Олегом Катковым: смотрите видео