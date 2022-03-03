Решение было правильным, – канцлер Германии о поставках оружия Украине

Решение об отправке оружия Украине было верным. Так заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, никто не считает, что немцы помогли украинцам "слишком поздно или слишком мало".

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Оружие от Германии Украине

В преддверии минэкономики Германии одобрило поставки Украине зенитных ракет из бывших запасов вооруженных сил Германской демократической республики.

Также в среду в Украину прибыло противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, Нидерланды и Эстония получили разрешение от Германии на поставку в Украину оружия немецкого производства из запасов ГДР.

В то же время в России сразу возмутились и пригрозили Берлину "горячей войной". Впрочем, как видим, в Бундестаге угроз Кремля не испугались.

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