На решение миграционного кризиса на границе уйдут месяцы или годы, – Минобороны Польши
17 ноября 2021 , 11:33Читати новину українською
Источник:РАР
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ситуацию с мигрантами на границе не удастся урегулировать в течение ближайших дней. Для стабилизации ситуации могут потребоваться месяцы или даже годы.
Блащак подчеркнул: ситуация остается сложной. В частности, в ночь с 16 на 17 ноября мигранты снова пытались прорваться через границу.
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Интенсивность была ниже, чем то, что мы могли видеть в Кузнице, но способ нападения на польскую границу остался прежним,
– заявил министр обороны Польши.
По словам политика, внимание мира приковано к Кузнице. В то же время на других участках границы ситуация также сложная.
Количество пострадавших растет
- Глава польской полиции Ярослав Шимчик рассказал о 12 пострадавших польских бойцах.
- Все они получили травмы на территории Кузницы во время очередной попытки мигрантов штурмовать границу.
- Среди пострадавших: 9 полицейских, 2 пограничников и 1 военный.
- Всех бойцов пришлось госпитализировать.
- Во время предыдущих попыток штурма одному из полицейских проломили череп. В то же время, к счастью, сейчас самочувствие правоохранителя улучшается. Его уже выписали из больницы.