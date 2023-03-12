Как принимают решение о мобилизации и куда направляют призывника

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Их действие продлили до 20 мая 2023 года.

На территории нашего государства людям раздают повестки. Однако, как принимают решение о мобилизации военнообязанного, рассказал в интервью 24 Каналу юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Смотрите также Какие болезни освобождают от мобилизации: полный список

Как принимают решение о мобилизации военнообязанного

По словам юриста, решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе. После этого:

граждан, мобилизуемых с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в ее прохождении, могут направлять сразу в боевые воинские части;

граждан, которые ранее не проходили военной службы, призывают в учебные центры, где обучают по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

Следует заметить, что повестка военнообязанному не означает срочную отправку на фронт. Юрист Владислав Юрчак объяснил, что есть четыре вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

для призыва на срочную военную службу;

мобилизационное предписание.

Мобилизация в Украине весной 2023 года: основное