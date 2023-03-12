Как принимают решение о мобилизации и куда направляют призывника
12 марта 2023, 10:10Читати новину українською
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Их действие продлили до 20 мая 2023 года.
На территории нашего государства людям раздают повестки. Однако, как принимают решение о мобилизации военнообязанного, рассказал в интервью 24 Каналу юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.
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Как принимают решение о мобилизации военнообязанного
По словам юриста, решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе. После этого:
- граждан, мобилизуемых с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в ее прохождении, могут направлять сразу в боевые воинские части;
- граждан, которые ранее не проходили военной службы, призывают в учебные центры, где обучают по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.
Следует заметить, что повестка военнообязанному не означает срочную отправку на фронт. Юрист Владислав Юрчак объяснил, что есть четыре вида повесток:
- для уточнения данных;
- на прохождение военно-врачебной комиссии;
- для призыва на срочную военную службу;
- мобилизационное предписание.
Мобилизация в Украине весной 2023 года: основное
- Верховная Рада в шестой раз проголосовала за продление военного времени и мобилизацию в Украине. Речь идет о продлении еще на три месяца – до 20 мая 2023 года.
- В настоящее время в Украине не будет останавливаться мобилизация. Юрист Владислав Юрчак рассказал, что количество мобилизованных в 2023 году тайное, ведь составляет большую ценность для врага. Однако объяснил, что мобилизация происходит по территориальному принципу – каждый регион имеет определенный план по мобилизованным.
- Следует также отметить, что повестку военнообязанному могут вручить полицейские, военнослужащие (в том числе представители Сил территориальной обороны ВСУ), должностные лица Государственной пограничной службы Украины.
- Однако есть военнообязанные, подпадающие под бронь. Что касается бронирование военнообязанных и их выезда за границу – читайте здесь.