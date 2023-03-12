Как принимают решение о мобилизации и куда направляют призывника

12 марта 2023, 10:10
Читати новину українською

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Их действие продлили до 20 мая 2023 года.

На территории нашего государства людям раздают повестки. Однако, как принимают решение о мобилизации военнообязанного, рассказал в интервью 24 Каналу юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Смотрите также Какие болезни освобождают от мобилизации: полный список

Как принимают решение о мобилизации военнообязанного

По словам юриста, решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе. После этого:

  • граждан, мобилизуемых с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в ее прохождении, могут направлять сразу в боевые воинские части;
  • граждан, которые ранее не проходили военной службы, призывают в учебные центры, где обучают по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

Следует заметить, что повестка военнообязанному не означает срочную отправку на фронт. Юрист Владислав Юрчак объяснил, что есть четыре вида повесток:

  • для уточнения данных;
  • на прохождение военно-врачебной комиссии;
  • для призыва на срочную военную службу;
  • мобилизационное предписание.

Мобилизация в Украине весной 2023 года: основное

  • Верховная Рада в шестой раз проголосовала за продление военного времени и мобилизацию в Украине. Речь идет о продлении еще на три месяца – до 20 мая 2023 года.
  • В настоящее время в Украине не будет останавливаться мобилизация. Юрист Владислав Юрчак рассказал, что количество мобилизованных в 2023 году тайное, ведь составляет большую ценность для врага. Однако объяснил, что мобилизация происходит по территориальному принципу – каждый регион имеет определенный план по мобилизованным.
  • Следует также отметить, что повестку военнообязанному могут вручить полицейские, военнослужащие (в том числе представители Сил территориальной обороны ВСУ), должностные лица Государственной пограничной службы Украины.
  • Однако есть военнообязанные, подпадающие под бронь. Что касается бронирование военнообязанных и их выезда за границу – читайте здесь.

Автор: Діана Квасневська