Решение о нашем включении в ЕС выходит на Еврокомиссию, – Зеленский

Во время утренней речи 11 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что решение последней встречи лидеров ЕС по Украине выходит на новый уровень.

Но при этом глава государства отметил, что Евросоюз должен сделать большее для реализации вступления Украины в союз.

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Решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии. Для реализации, для конкретных процедур Евросоюз должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины и для себя – мы это ожидаем,

– заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что европейское сообщество также ожидает большего.

Утреннее обращение Владимира Зеленского 11 марта: смотрите видео