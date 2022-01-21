Адвокаты обжалуют арест имущества Порошенко: он и дальше может им пользоваться
Источник:24 канал
Адвокаты Петра Порошенко, которого обвиняют в госизмене, уже подали в суд жалобу на решение об аресте имущества пятого президента. В то же время они намерены обжаловать и меру пресечения нардепу.
Об этом адвокаты Порошенко рассказали на брифинге. Они отметили, что заседание, на котором будут рассматривать жалобы адвокатов, назначено на 3 февраля.
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Правозащитники нардепа заявили, что решение об аресте имущества обжаловали не только они, но и юридические компании, на имущество которых наложили арест.
Там огромный список юридических лиц. Это откровенно противоправно, потому что накладывать арест должны на имущество Петра Порошенко, а не на собственность юридических лиц,
– объяснил адвокат Ігор Головань.
Каким имуществом Порошенко и дальше может пользоваться
Головань заявил, что вопрос о том, может ли Петр Порошенко пользоваться имуществом, на которое наложили арест, очень интересный. Ведь закон говорит, что в разных случаях обвиняемый то может, то не может им пользоваться.
Все это должно быть отображено в постановлении суда, а это не отображено. Сейчас тем имуществом, которым Порошенко владеет, он пользуется,
– отметил Головань.
В то же время, как объяснил адвокат, нардеп не пользуется тем имуществом, которое ранее передал в собственность известным журналистам.
Адвокаты будут обжаловать и меру пресечения
Другой адвокат Порошенко Илья Новиков добавил, что следующая неделя будет очень важной, ведь Апелляционный суд будет рассматривать жалобы на меру пресечения пятому президенту Украины, поданные как защитой, так и прокуратурой.
"Мы обжалуем, потому что считаем, что любая мера пресечения не является законной, потому что подозрение не обосновано", – сказал Новиков.
Добавим, что ранее глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что тоже будет обжаловать меру пресечения Порошенко. По ее словам, прокуроры просили для всех фигурантов дела одинаковую меру пресечения – содержание под стражей или 1 миллиард залога.
Какие обязательства возложили на Порошенко
- Согласно постановлению суда, Петр Порошенко должен являться на допросы по первому требованию следователей.
- Также ему нельзя покидать пределы Киева и Киевской области. Паспорта для выезда за границу пятый президент должен сдать.
- Он вынужден сообщать и об изменении места жительства.
Эти обязательства будут действовать до 19 марта 2022 года. Если Порошенко не будет соблюдать условия, то мера пресечения может быть изменена на более жесткую.Обратите внимание! Порошенко подозревается в государственной измене. Дело касается закупки угля с оккупированных территорий. Другим фигурантом производства является кум Путина Виктор Медведчук.
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