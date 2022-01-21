Адвокаты обжалуют арест имущества Порошенко: он и дальше может им пользоваться

Адвокаты Петра Порошенко, которого обвиняют в госизмене, уже подали в суд жалобу на решение об аресте имущества пятого президента. В то же время они намерены обжаловать и меру пресечения нардепу.

Об этом адвокаты Порошенко рассказали на брифинге. Они отметили, что заседание, на котором будут рассматривать жалобы адвокатов, назначено на 3 февраля.

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Правозащитники нардепа заявили, что решение об аресте имущества обжаловали не только они, но и юридические компании, на имущество которых наложили арест.

Там огромный список юридических лиц. Это откровенно противоправно, потому что накладывать арест должны на имущество Петра Порошенко, а не на собственность юридических лиц,

– объяснил адвокат Ігор Головань.

Каким имуществом Порошенко и дальше может пользоваться

Головань заявил, что вопрос о том, может ли Петр Порошенко пользоваться имуществом, на которое наложили арест, очень интересный. Ведь закон говорит, что в разных случаях обвиняемый то может, то не может им пользоваться.

Все это должно быть отображено в постановлении суда, а это не отображено. Сейчас тем имуществом, которым Порошенко владеет, он пользуется,

– отметил Головань.

В то же время, как объяснил адвокат, нардеп не пользуется тем имуществом, которое ранее передал в собственность известным журналистам.

Адвокаты будут обжаловать и меру пресечения

Другой адвокат Порошенко Илья Новиков добавил, что следующая неделя будет очень важной, ведь Апелляционный суд будет рассматривать жалобы на меру пресечения пятому президенту Украины, поданные как защитой, так и прокуратурой.

"Мы обжалуем, потому что считаем, что любая мера пресечения не является законной, потому что подозрение не обосновано", – сказал Новиков.

Добавим, что ранее глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что тоже будет обжаловать меру пресечения Порошенко. По ее словам, прокуроры просили для всех фигурантов дела одинаковую меру пресечения – содержание под стражей или 1 миллиард залога.

Какие обязательства возложили на Порошенко

Согласно постановлению суда, Петр Порошенко должен являться на допросы по первому требованию следователей.

Также ему нельзя покидать пределы Киева и Киевской области. Паспорта для выезда за границу пятый президент должен сдать.

Он вынужден сообщать и об изменении места жительства.

Эти обязательства будут действовать до 19 марта 2022 года. Если Порошенко не будет соблюдать условия, то мера пресечения может быть изменена на более жесткую.

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