Адвокаты обжалуют арест имущества Порошенко: он и дальше может им пользоваться

21 января 2022 , 11:05
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Источник:

24 канал

Адвокаты Петра Порошенко, которого обвиняют в госизмене, уже подали в суд жалобу на решение об аресте имущества пятого президента. В то же время они намерены обжаловать и меру пресечения нардепу.

Об этом адвокаты Порошенко рассказали на брифинге. Они отметили, что заседание, на котором будут рассматривать жалобы адвокатов, назначено на 3 февраля.

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Правозащитники нардепа заявили, что решение об аресте имущества обжаловали не только они, но и юридические компании, на имущество которых наложили арест.

Там огромный список юридических лиц. Это откровенно противоправно, потому что накладывать арест должны на имущество Петра Порошенко, а не на собственность юридических лиц,
– объяснил адвокат Ігор Головань.

Каким имуществом Порошенко и дальше может пользоваться

Головань заявил, что вопрос о том, может ли Петр Порошенко пользоваться имуществом, на которое наложили арест, очень интересный. Ведь закон говорит, что в разных случаях обвиняемый то может, то не может им пользоваться.

Все это должно быть отображено в постановлении суда, а это не отображено. Сейчас тем имуществом, которым Порошенко владеет, он пользуется,
– отметил Головань.

В то же время, как объяснил адвокат, нардеп не пользуется тем имуществом, которое ранее передал в собственность известным журналистам.

Адвокаты будут обжаловать и меру пресечения

Другой адвокат Порошенко Илья Новиков добавил, что следующая неделя будет очень важной, ведь Апелляционный суд будет рассматривать жалобы на меру пресечения пятому президенту Украины, поданные как защитой, так и прокуратурой.

"Мы обжалуем, потому что считаем, что любая мера пресечения не является законной, потому что подозрение не обосновано", – сказал Новиков.

Добавим, что ранее глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что тоже будет обжаловать меру пресечения Порошенко. По ее словам, прокуроры просили для всех фигурантов дела одинаковую меру пресечения – содержание под стражей или 1 миллиард залога.

Какие обязательства возложили на Порошенко

  • Согласно постановлению суда, Петр Порошенко должен являться на допросы по первому требованию следователей.
  • Также ему нельзя покидать пределы Киева и Киевской области. Паспорта для выезда за границу пятый президент должен сдать.
  • Он вынужден сообщать и об изменении места жительства.

Эти обязательства будут действовать до 19 марта 2022 года. Если Порошенко не будет соблюдать условия, то мера пресечения может быть изменена на более жесткую.

Обратите внимание! Порошенко подозревается в государственной измене. Дело касается закупки угля с оккупированных территорий. Другим фигурантом производства является кум Путина Виктор Медведчук.

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Автор: Альона Захарова