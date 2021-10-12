Решение Польши по европейскому праву "угрожает разрушить" Евросоюз, – Еврокомиссия

В Брюсселе обеспокоены решением Конституционного суда Польши по поводу приоритета национального законодательства над европейским. В Еврокомиссии говорят, что это несет угрозу Евросоюзу.

С таким заявлением выступила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Она считает, что решение Конституционного суда должно быть обжаловано.

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Вся Европа может начать разрушаться, – Юрова

Если мы не будем отстаивать в ЕС принцип, что одинаковые правила соблюдаются одинаково везде в Европе, вся Европа начнет разрушаться. Вот почему нам придется реагировать на эту новую главу, которую начал рисовать Конституционный суд Польши,

– заявила Юрова.

Сотни тысяч поляков вышли с протестами против действий правительства

Отметим, что решение Конституционного суда всколыхнуло и саму Польшу. Сотни тысяч поляков вышли на улицы в поддержку членства Польши в Евросоюзе.

Наиболее многочисленная акция собралась в Варшаве. Возглавил демонстрацию Дональд Туск, экс-президент Евросовета и лидер "Гражданской платформы".

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В ЕС пригрозили Варшаве санкциями

Тем временем в Евросоюзе возмущены решением польского суда. Уполномоченный ЕС по вопросам юстиции уже пригрозил Варшаве санкциями – сумма возможных ограничений впечатляет – 1 миллион евро ежедневно.

Что известно о решении Конституционного суда