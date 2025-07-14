"Решение запоздалое": смогут ли 17 Patriot полностью защитить Украину от массированных обстрелов

Трамп заявил, что готов передать Украине 17 систем Patriot во время встречи в Белом доме с Марком Рютте. Впрочем, существует много нюансов относительно того, насколько эффективно эти системы смогут защитить воздушное пространство Украины.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала отметил, что это решение является запоздалым. Еще в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский отмечал: чтобы хотя бы частично прикрыть стратегические объекты над территорией Украины, необходимо не менее 25 таких систем.

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Россия сейчас атакует в основном дронами

Однако тогда европейские страны передали Украине только 5. Сейчас характер российских атак изменился. До операции "Паутина" российские войска могли выпустить за одну атаку, например, до 100 ракет и столько же дронов. Теперь же Россия сосредоточилась на массовом применении "Шахедов".

Россияне за сутки где-то изготавливают 175 единиц, но это не только "Шахеды", но и дроны-обманки, и хотят это масштабировать. Диспропорция сильно изменилась. Мы помним'помним недавно – где-то 641 единица – так там основная масса составляла дроны, а ракетное вооружение – ну один, два, три десятка этих ракет,

– сказал Дмитрий Жмайло.

Он добавил, что в вопросах баллистики и аэробаллистики 17 Patriot станут очень серьезным усилением. Впрочем, из-за наращивания производства Россией дронов необходимы не только они.

"Кроме Patriot-ов, необходимы и другие системы, чтобы их обеспечить. Потому что наша система ПВО – это многослойная оборона, когда есть мобильные огневые группы, когда стоят наши другие системы – советские, когда ставятся NASAMS и IRIS-T, и Patriot – это уже является такой завершающей стадией. Поэтому, чтобы качественно обслуживать эти системы, нам нужно и многое-многое другое. Если это подтвердится – это, конечно же, прорывная вещь, потому что мы получали раньше по единице. Решение, мягко говоря, запоздалое", – сказал Жмайло.

Он также объяснил, что есть еще несколько нюансов. Нужно создать продуманную логистику и нужно время на обучение операторов. Patriot надо также должным образом прикрывать, в частности увеличивать количество мобильных огневых групп. Но нюанс заключается в том, что сейчас нужно еще больше систем Patriot, потому что впервые со времени полномасштабного вторжения Россия выходит в положительный баланс по производству ракет. Так происходит из-за поддержки Китая.

Российские союзники могут отреагировать на помощь Украине

Он добавил, что по состоянию на середину июля Москва имела примерно 580 баллистических ракет к "Искандерам", но теперь они изготавливают десятки ежемесячно и собираются наращивать темпы производства. Они имеют примерно 2000 единиц дальнобойного ракетного вооружения. На первый взгляд кажется, что это немного, но неизвестно, сколько станков Китай поставил для металлообработки и для производства ракет.

Жмайло объяснил, что также неизвестно, какие именно пути они нашли, например, по замене комплектующих, ведь все больше растет доля китайской электроники. Китай все меньше хочет быть хабом для обхода санкций и доставлять необходимые комплектующие из стран Запада, а вместо этого больше стремится заменять их собственными комплектующими, чтобы привязать Россию к себе.

"Как отреагирует Китай на увеличение поставок оружия нашему государству? Не начнет ли он более прямую поддержку России в войне против нашей страны? Все ли удалось выжать из КНДР? А там, напомню, 200 оборонных заводов работают исключительно на нужды оборонной отрасли России. Поэтому на фоне этих действительно позитивных заявлений важно помнить'помнить о двух нюансах: скорость реализации этих решений, а также скорость реакции врага и его союзников", – сказал Жмайло.

Он добавил, что Европа и США поддерживают Украину, но союзники России, в частности Пекин, пытаются уравновесить этот баланс сил. Именно поэтому у россиян появились дроны с оптоволоконной связью.

В ближайшие годы потребность Украины в оружии будет оставаться значительно больше.

Некоторые украинские спецоперации в прошлые годы сорвались из-за задержек в поставках вооружения от партнеров. В частности, резкое прекращение военной помощи из США вызвало подобную реакцию со стороны многих европейских союзников.

Из-за этого в Украине резко возросло производство FPV-дронов, ведь именно они помогали останавливать российскую бронетехнику.

Он добавил, что сейчас звучат позитивные новости, но вероятно враг и его союзники также будут зеркально реагировать на все эти события. Первенство будет за тем, у кого больше ресурсов, кто будет готов принимать политические решения и вкладывать в это финансы, а также обеспечивать поставки и логистику.

Стоит дождаться более окончательных заявлений и смотреть, насколько быстро оружие будет поступать в Украину и насколько оперативно мы будем решать все логистические проблемы по его освоению и эффективному применению.